Norris è spacciato? La cabala vede Verstappen favorito, i precedenti sono preoccupanti per Lando

Il mondiale di F1 si deciderà nel gran finale di Abu Dhabi, dove torneremo ad avere una volata finale a tre dopo 15 anni. Lando Norris resta il grande favorito, ma Max Verstappen può sperare anche nella cabala. Ecco i precedenti.

Dopo San Paolo, Lando Norris sembrava ormai aver messo le mani sul suo primo titolo mondiale, avendo ricacciato a -49 un Max Verstappen che si era fatto minaccioso nello spicchio conclusivo di stagione. La squalifica di Las Vegas e la follia tattica di Lusail hanno invece riaperto nuovamente la contesa iridata, quando manca ormai solamente la tappa di Abu Dhabi al termine delle ostilità.

Per la quinta volta nella sua storia, quella di Yas Marina diventerà la gara decisiva per l’assegnazione del titolo mondiale, e la lotta sarà a tre, cosa che non accadeva dal 2010, quando i concorrenti in lizza erano addirittura quattro a livello matematico. Norris dovrà difendere i 12 punti di vantaggio su Verstappen ed i 16 accumulati su Oscar Piastri, che avrà bisogno di un miracolo stile Kimi Raikkonen 2007 per regalare all’Australia un titolo in F1 che manca dal 1980, dai tempi di Alain Jones. I precedenti, in termini di volate a tre, non sorridono però al leader del mondiale, che dovrà lottare anche contro la cabala.

Verstappen, le volate a tre del passato gli sorridono

Analizzando la storia della F1, si scopre come, nei finali a tre, raramente abbia vinto il leader del mondiale, e l’ultimo caso si è verificato nel 2010, quando il finale era addirittura a quattro. All’epoca, Sebastian Vettel, che si presentò da terzo incomodo all’atto finale di Abu Dhabi, riuscì a beffare il leader iridato Fernando Alonso ed il compagno di squadra Mark Webber, regalando alla Red Bull il suo primo titolo piloti, diventando anche il campione del mondo più giovane del Circus. Questo record è ancora oggi nelle mani del tedesco di Heppenheim.

Tre anni prima, Kimi Raikkonen vinse il mondiale in Brasile battendo i due della McLaren, che lo precedevano in classifica mondiale. Per trovare un altro finale a tre bisogna tornare parecchio indietro nel tempo, precisamente al 1986. All’epoca fu Alain Prost sulla McLaren a diventare campione del mondo, nel gran finale di Adelaide, sfruttando l’esplosione della gomma che colpì il leader iridato Nigel Mansell sulla Williams a soli 19 giri dalla fine.

Gli anni Ottanta furono teatro di parecchi finali al cardiopalma, ed altre due volate a tre si tennero nel 1981 e nel 1983. Nelson Piquet vinse il titolo in entrambi i casi arrivando all’atto conclusivo da secondo in classifica, nel 1981 sul tracciato di Las Vegas e nel 1983 in Sudafrica, alle spalle rispettivamente di Carlos Reutemann e di Alain Prost. Dunque, in base a queste statistiche, Max Verstappen ed Oscar Piastri possono sognare in grande, e Lando Norris dovrà evitare che qualcosa vada storto.