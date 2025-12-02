FIAT, splendida notizia per i lavoratori: assunzioni a valanga in Italia, è l’occasione giusta

La FIAT produce poche auto in Italia al giorno d’oggi, ma il piano di rilancio di Stellantis per il nostro paese sembra dare i suoi primi frutti. La notizia è davvero eccezionale e riguarda il mondo del lavoro.

Il 2025 è un anno orribile per la produzione di auto in Italia, che rischia di toccare i livelli minimi dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Nel caso in cui le paure e le previsioni dei sindacati dovessero essere confermate, Stellantis potrebbe raggiungere a fatica il numero di 300.000 veicoli prodotti nel nostro paese, proseguendo il tracollo già iniziato due anni fa. Nel 2023 si era superata quota 700.000 veicoli prodotti, e lo scorso anno si era già scesi sotto al mezzo milione. Tuttavia, almeno per i lavoratori FIAT, qualcosa di buono si inizia a muovere.

La casa di Torino ha ridotto la produzione nel nostro paese, considerando che i due ultimi modelli lanciati, la 600 e la Grande Panda, nascono rispettivamente in Polonia ed in Serbia. C’è speranza per quanto riguarda la nuova FIAT 500 Hybrid, che sarà prodotta a Mirafiori, alle porte di Torino, a partire dai prossimi giorni. Per partecipare attivamente alla produzione, sono state effettuate nuove assunzioni, che porteranno ad un incremento importante dei posti di lavoro.

FIAT, 400 nuovi lavoratori a Mirafiori per la 500 Hybrid

L’obiettivo della FIAT e di Stellantis è quello di produrre almeno 100.000 unità ogni anno per la nuova 500 Hybrid, che tornerà dunque in Italia ed affiancherà la versione elettrica della 500, la 500e, nelle linee di assemblaggio. A Mirafiori verranno assunte 400 nuove persone, così da garantire una maggiore forza lavoro. La 500 Hybrid di nuova generazione è già ordinabile nella versione speciale Torino, e la produzione partirà il 25 di novembre prossimo. Secondo quanto sottolineato dal “Corriere della Sera“, era dagli anni Novanta che a Mirafiori non venivano assunti così tanti lavoratori in un colpo solo.

L’impianto torinese ha una capacità annua di 100-150 mila auto che potrebbero essere prodotte, e la FIAT crede moltissimo in questo progetto. All’avvio della produzione sarà presente il CEO di Stellantis, vale a dire Antonio Filosa, ed anche per operai e metalmeccanici c’è tanta attesa e speranza di poter ottenere un futuro migliore e più stabile grazie a questo modello. Prossimamente, scoprire i primi risultati relativi agli ordini della nuova 500 Hybrid, un’ulteriore evoluzione di un mito del nostro paese, un simbolo del Made in Italy ben noto in tutto il mondo.