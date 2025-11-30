L’Alfa Romeo di Ornella Vanoni: questo modello era il suo più grande amore

Il marchio del Biscione ha rappresentato per anni un punto di riferimento assoluto per gli italiani. Ecco il modello preferito di Ornella Vanoni.

“Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. Che oggi quasi certamente. Sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare. Nella vita mia accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia”, parole incise nella pietra. “All’appuntamento” abbiamo scoperto che Ornella Vanoni preferiva andare alla guida della sua Alfa Romeo.

Non un modello qualsiasi ma uno in particolare che ha fatto la storia del brand di Aree: l’Alfa Romeo 164, una berlina prodotta dal 1987 al 1997 nello stabilimento milanese, nata come erede di Alfa 6, Alfetta e Alfa Romeo 90 quale ammiraglia della produzione della casa automobilistica oggi facente parte del Gruppo Stellantis. Una vettura diplomatica perfettamente nelle corde della cantante, simbolo di un’Italia in crescita, dove l’italianità dettava le regole e regalava canzoni indimenticabili oltre che auto da sogno.

Un’auto perfetta per la Vanoni

Una pazzia appunto non guidare una Alfa perchè sinonimo di sportività, eleganza e fascino. Il modello della Vanoni fu svelata nell’agosto 1987 al Salone di Francoforte insieme con la Peugeot 405 e la Ferrari F40. Disegnata da Pininfarina venne sviluppata sullo stesso pianale utilizzato per Fiat Croma, Lancia Thema e Saab 9000.

A differenza di queste, che condividevano molti lamierati e il giro-porte, la 164 beneficiò di alcune modifiche alla scocca e alla sospensione anteriore e quindi presentava una linea iconica. In una Italia dove l’idea di viaggio era principalmente in auto l’Ornella nazionale si spostava di città in città, per portare la sua musica in tour, alla guida della 164. Un’auto divenuta grazie alla sua immagine, negli anni, segno distintivo di appartenenza ad una fascia di intenditori.