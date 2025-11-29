F1 GP Qatar, Sprint Race: Piastri domina, Ferrari da incubo

La Sprint Race del Qatar ha regalato più sorprese nelle qualifiche. L’ultima sfida breve dell’anno è stata conquistata da Piastri.

Che non sarebbe stato un weekend semplice per la Ferrari si è già capito nelle qualifiche della Sprint Race. Charles si è dovuto accontentare di partire dalla nona posizione della griglia, faticando oltre misura anche sull’asfalto di Lusail. Il monegasco non vede l’ora che il campionato finisca. Stesso problema anche per Lewis Hamilton che ha concluso con il diciottesimo tempo le Sprint Qualifying su una pessima SF-25. L’anglocaraibico appare sempre più un corpo estraneo rispetto alla Ferrari. La pole position se le aggiudicata Oscar Piastri, tornato competitivo su uno dei suoi tracciati preferiti.

Tra le due McLaren MCL39 si è infilato George Russell. Quest’ultimo è riuscito a precedere il leader della classifica Lando Norris di pochissimi millesimi. Al fianco dell’inglese è partito Fernando Alonso sull’Aston Martin. Max Verstappen è scattato sesto, alle spalle persino del teammate Tsunoda. Setup della macchina sbagliato e un’altra missione difficile per il figlio d’arte di Jos. Poi l’italiano Antonelli, Sainz, Leclerc e Albon. Partito dai box Stroll, Hamilton e le due Alpine con un nuovo setup.

Allo spegnimento dei semafori Piastri si è tenuta stretta la prima posizione. Alle sue spalle Russell e Norris, mentre Max ha scavalcato, anche grazie all’aiuto di Tsunoda, Alonso e si è messo negli scarichi del leader della classifica. L’obiettivo dell’olandese era quello di puntare subito al leader della McLaren, aumentando la pressione.

Bagarre nella Sprint Race finale

Il numero 1 della griglia ha spinto al massimo senza tanti pensieri sulla gestione delle mescole medie. Nella giornata di ieri ha danneggiato i canali Venturi del fondo della RB21. Si è lamentato del bilanciamento della vettura anglo austriaca con dei saltellamenti. La partenza di Leclerc è stata pessima e ha perso diverse posizioni, finendo tredicesimo a causa di un pattinamento. Hadjar, Albon, Bortoleto e Bearman lo hanno sverniciato.

Piastri ha gestito la corsa con grande nonchalance senza mai farsi avvicinare dalla Mercedes di Russell. Norris ha respinto gli attacchi di Max nella prima fase della SR e poi è rimasto serenamente al terzo posto. Poi le due Red Bull Racing, poi Alonso, Antonelli, Sainz, Hadjar e Albon. Leclerc ha concluso tredicesimo, mentre Hamilton ha chiuso diciassettesimo.