Leclerc via dalla Ferrari: arriva “l’annuncio” ufficiale che fa tremare i tifosi

Charles Leclerc è stato costretto al ritiro in Brasile, nell’ennesimo fine settimana sfortunato in una stagione terribile per la Ferrari. La sua permanenza a Maranello, allo stato attuale delle cose, non è più così scontata.

Dopo il doppio ritiro di Interlagos, la Ferrari prepara la trasferta di Las Vegas, quella che chiuderà il periodo di gare oltreoceano, prima del finale previsto tra Qatar ed Abu Dhabi. Sul tracciato della Strip la SF-25 si giocherà le ultime possibilità di una vittoria, dal momento che gli ultimi due tracciati, almeno sulla carta, sembrano non sposarsi proprio al meglio con le caratteristiche di questa vettura. Charles Leclerc ha messo a referto la pole position due anni fa in Nevada, per poi giungere secondo in gara.

Su quel tracciato, il monegasco si è sempre trovato molto a proprio agio, ma i difetti della vettura attuale potrebbero mettere in dubbio le sue velleità di vittoria. Arrivati al termine dell’ennesima stagione deludente ed avara di soddisfazioni, appare chiaro come il 2026 diventi l’anno della verità per Leclerc e la Ferrari, le cui strade potrebbero separarsi in caso di ulteriori delusioni. Le vergognose parole di John Elkann post-Interlagos contro i piloti non hanno fatto altro che surriscaldare ulteriormente l’ambiente, che dà l’impressione di essere una vera e propria bomba ad orologeria. Nel frattempo, un ex F1 ha previsto un possibile addio di Charles alla fine del prossimo anno.

Leclerc, Montoya crede che possa andare via presto

In un’intervista concessa a “PokerStrategy“, Juan Pablo Montoya ha inviato dei siluri contro la Ferrari, sottolineando la mediocrità del progetto e la possibilità che Charles Leclerc possa seriamente dire addio alla fine del 2026. A parere del colombiano, nel caso in cui la monoposto del prossimo anno non dovesse rivelarsi competitiva, la separazione tra il monegasco e la Scuderia modenese diventerebbe una possibilità molto concreta. La pazienza, se messa a dura prova del #16 ha dei limiti.

Montoya ha mandato una bella freccia alla Ferrari: “Non riesco a capire il motivo per il quale tutti pensassero che la Ferrari sarebbe stata forte, hanno avuto una macchina media per diversi anni e non è mai realmente cambiato qualcosa. Il prossimo anno potrebbe essere molto positivo per noi, ma senza una macchina competitiva non possiamo aspettarci che Charles resti ancora a lungo. Non può essere contento di finire continuamente al terzo posto, lui guida la Ferrari da troppi anni, una macchina mediocre. Per questo motivo sta battendo facilmente Hamilton“.