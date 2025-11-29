Arriva la Volkswagen più sportiva di sempre: oltre 300 CV per la vettura che ha fatto sognare 3 generazioni

La Casa di Wolfsburg ha omaggiato la sua storia con una versione pepatissima della compatta della gamma. Il nuovo modello è emozione pura.

Quando saremo vecchi e ripenseremo alle auto che abbiamo guidato da giovani credete che qualcuno si emozionerà per un modello elettrificato? Credete che qualcuno percepirà un brivido lungo la schiena per una vettura full electric del Gruppo Volkswagen? Riteniamo che l’unica cosa che realmente ci rimane dentro passa attraverso i nostri sensi. L’odore di benzina, il sound potente di un motore termico e il piace di guida tra le mani sono i chiari segnali di un bisogno di guidare l’auto con motore a combustione giusta.

Volkswagen ha omaggiato i 50 anni di GTI con la Golf più potente di sempre. Se parliamo di vetture compatte europee poche vetture sono state amate e vendute di più nella storia dell’automotive. La berlina 2 volumi di segmento C nella primavera del 1974, e da allora divenuta in breve tempo suo simbolo. Nel mercato nordamericano la I e la V serie sono state commercializzate con il nome di Volkswagen Rabbit, le restanti (II-III-IV-VI e VII) con la denominazione Golf. Nel corso degli anni si sono succedute otto generazioni che hanno fatto sognare diverse generazioni di automobilisti. Quest’auto leggendaria, nella versione GTI, avrà una design esclusivo per un’edizione iconica.

Il compleanno della Golf GTI

La guida sportiva secondo Volkswagen è stata declinata da oltre 50 anni in una sigla. Ben 2,5 milioni di unità sono state commercializzate. Per il 50° anniversario della sua icona il brand ha creato la più potente GTI di serie mai concepita: la Golf GTI EDITION 50.

Il cuore pulsante sviluppa 325 CV (239 kW) e una coppia massima di 420 Nm. La EDITION 50 riesce a toccare una velocità di punta di 270 km/h e completare lo scatto da ferma, da 0 a 100 km/h, in soli 5,3 secondi. C’è un assale anteriore MacPherson e un posteriore a quattro bracci per una esperienza di guida coinvolgente. Le ruote in lega leggera Queenstown da 19’’, impreziosite da una verniciatura rossa e coprimozzi dinamici GTI, rendono ancora più accattivante la vettura. La trasmissione a palette del cambio integrate per il DSG è a sette marce.

L’abitacolo è caratterizzato da sedili sportici con pattern a quadri, impreziosito da dettagli in verde scuro e cinture di sicurezza di colore rosso. L’ambiente racing si completa con un volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, che mostra il distintivo GTI 50. Quale prova migliore dell’Inferno Verde? Il pilota collaudatore Benjamin Leuchter ha registrato il giro sul circuito tedesco (lungo 20,832 km) in un tempo record per la categoria, fermando il cronometro a 07:46:13 minuti. Sul Nürburgring Nordschleife la nuova GTI si è superata. Il prezzo? A partire da 54.700 euro per il mercato italiano.