Volkswagen Golf, svelata la più potente di sempre: raggiunti dei livelli mai toccati in passato

La Volkswagen celebra un importante anniversario dando vita ad una Golf GTI dalla potenza mai vista in precedenza. Scopriamo i segreti di un modello del quale sentiremo a lungo parlare.

La Volkswagen Golf è da sempre una delle regine del mercato europeo, l’auto di maggior successo della storia della casa di Wolfsburg. Il colosso tedesco ne ha appena svelato una speciale versione, la GTI 50 Edition, che celebra il mezzo secolo di storia del brand sportivo GTI. Si tratta, per l’occasione, della Golf GTI più performante della storia, un gioiellino che vanta potenze esagerate ed un prezzo di mercato esclusivo.

Dando un’occhiata al design, prima di entrare negli aspetti tecnici, scopriamo come la GTI 50 Edition sia differente dal modello standard per via di diversi particolari. Presenta un tetto nero, il logo GTI 50, le calotte degli specchietti nere lucide e la striscia laterale Tornado Red sui longheroni. Sul fronte delle colorazioni, la Volkswagen lascia ben cinque possibilità di scelta, e le più esclusive sono la sopracitata Tornado Red e la Dark Moss Green metallizzata. A bordo, emergono sedili sportivi con dettagli in verde scuro, con cinture di colore rosso e volante multifunzione GTI 50, con palette del cambio integrate.

Volkswagen, la nuova Golf GTI 50 Edition da 54.700 euro

La nuova Volkswagen Golf GTI 50 Edition presenta tante novità, ma quella più interessante riguarda sicuramente la potenza espressa. La spinta è di ben 325 cavalli ed è garantita dal motore 2.0 TSI, con 420 Nm di coppia massima, e la potenza è di 25 cavalli più elevata rispetto alla Clubsport. Troviamo la trazione anteriore e cambio DSG a sette rapporti, con un assetto sportiveggiante, ribassato di altri 15 mm rispetto alla Golf standard. All’avantreno, vengono utilizzate delle sospensioni MacPherson ed uno schema multilik al posteriore. Sono di serie i cerchi Queenstown da 19″ ed il controllo adattivo DCC.

Per quanto riguarda i prezzi, la Volkswagen Golf GTI 50 Edition partirà da 54.700 euro in Italia, ma c’è la possibilità di personalizzare il pacchetto con l’aggiunta di qualche altro migliaio di euro. Ad esempio, il Performance Pack da 4.320 euro presenta dei cerchi forgiati Warmenau da 19″, uno scarico R-Performance in titanio ed una campionatura anteriore aumentata a -2°. Inoltre, sono compresi in questo pacchetto anche gli pneumatici semi-stick marchiati Bridgestone Poteza Race, che garantiscono dei livelli di aderenza impressionanti. Il peso, nel complesso, diminuisce di 30 kg grazie ad una serie di svariati accorgimenti, utili per aumentare il comfort di guida.