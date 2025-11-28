La drammatica notizia su Michael Schumacher: l’annuncio terrorizza i fan

Michael Schumacher è accudito dall’amore della sua famiglia ormai da diversi anni, dopo il drammatico incidente di Meribel del 2013. Sul sette volte campione del mondo arriva un annuncio che fa tremare tutti.

La vita di Michael Schumacher lo ha visto protagonista di una carriera sportiva leggendaria, nella quale ha portato a casa sette campionati del mondo in F1, oltre a 91 vittorie di tappa. Il Kaiser di Kerpen riuscì a riportare la Ferrari al titolo mondiale piloti dopo la bellezza di 21 anni di digiuno, regalando una gioia immensa ai propri tifosi. Suo è il record assoluto di cinque mondiali consecutivi, tra il 2000 ed il 2004, nella storica era del dominio del Cavallino.

Schumacher è ancora oggi nel cuore di tutti gli appassionati, che ancora sperano di poterlo rivedere tornare in pubblico in futuro. Il 29 di dicembre del 2013 fu protagonista di un drammatico incidente sulle nevi di Meribel, a poco più di un anno dal suo ritiro dalla F1. Proprio nel momento in cui stava iniziando a vivere una vita normale, il destino gli riservò il peggiore dei suoi scherzi. E sulle sue condizioni di salute, dopo quasi 12 anni, non abbiamo più avuto aggiornamenti positivi.

Schumacher, Hopkins crede che non lo vedremo più

Intervistato da “Sport Bible“; l’ex direttore operativo della Red Bull ed attuale dirigente McLaren, Richard Hopkins, è tornato a parlare delle condizioni di Michael Schumacher e della grande privacy che c’è attorno a lui: “Io non faccio parte della sua ristretta cerchia, non sono Jean Todt, Gerhard Berger o Ross Brawn, che vanno spesso a trovare Michael, non sono troppo vicino a loro. Anche se fossi il migliore amico di Ross Brawn e gli chiedessi come sta Michael, offrendogli del buon vino rosso, non credo che si aprirebbe. Chiunque va a trovare Michael deve mantenere il segreto sulla sua vita privata, è quello che vuole la famiglia e penso sia giusto e rispettoso“.

Hopkins ha affermato di non aver più avuto informazioni in merito alle condizioni di salute di Schumacher, ma immagina che difficilmente lo si rivedrà in pubblico in futuro: “Non ho più avuto notizie recenti su di lui, ho capito che è seguito da un medico finlandese, il suo medico personale. Non credo però che lo rivedremo più in pubblico. Mi sento a disagio a parlare di lui, perché la famiglia vuole che la sua salute resti privata“.