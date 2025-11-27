F1, Helmut Marko ridicolizza la McLaren: Lando Norris umiliato

La McLaren si prepara al penultimo atto della stagione con tantissimi dubbi dopo la doppia squalifica di Las Vegas. Helmut Marko ha deriso le ambizioni della squadra britannica.

La McLaren, dopo aver chiuso i giochi a Singapore, avrebbe solo dovuto godersi la sfida interna tra Norris e Piastri. I due piloti si sono ostacolati e hanno favorito il recupero in classifica dell’olandese. Alla vigilia della doppia sfida in Qatar l’alfiere di punta della Red Bull Racing si è portato a quota -24 dall’inglese e a pari punti con Piastri.

Dopo il successo a Zandvoort e il terzo posto dell’australiano a Monza uno scenario del genere sarebbe risultato impensabile. Con grande voglia e determinazione il numero 1 della griglia, a suon di vittorie e podi, ha mandato in tilt il team di Woking. Ha pesato non poco la doppia squalifica di Las Vegas. Norris ha perso la seconda posizione e ora dovrà concentrarsi al massimo a Lusail.

Potrebbe chiudere i giochi ma anche vedere riaperta totalmente la contesa. Non è una situazione facile da gestire. Max ha vinto in passato e sa come gestire la pressione. Lo si è visto anche in Curva-1, nella tappa del Nevada, dove Norris per coprirsi ha perso di vista il punto di staccata ed è finito lungo. Verstappen e Russell lo hanno scavalcato senza pietà. Se dovessero inserirsi nei prossimi appuntamenti anche Ferrari e Mercedes sarebbero dolori per gli uomini McLaren. Piastri sembra tagliato fuori, venendo da sei gare senza podi, mentre Max e Lando sono in piena forma.

La presa in giro di Marko a Norris

Il consulente austriaco della Red Bull Racing sta alzando la pressione in vista della prossima gara in Qatar. Marko, in una intervista a Sky Sports Germania, ha annunciato: “Max è stato in grado di mantenere il passo e non farsi recuperare da chi c’era dietro e, allo stesso tempo, salvare le gomme. Siamo anche rimasti fuori più a lungo di tutti gli altri. Chiaramente conoscevamo la situazione gomme dei nostri avversari e la cosa più divertente è stata il messaggio inviato da McLaren a Norris: ‘Attacca Max e superalo’. A quel punto Max ha piazzato un giro più veloce e si è ripetuto giro dopo giro, facendone uno dopo l’altro. Così da mettere in chiaro le cose“.

“Ma sin dal primo giro, e direi che Max ha vinto proprio al via. E’ passato primo in curva 1 forzando Norris all’errore“, ha analizzato il dott. Marko dopo il GP di Las Vegas. Parole che non piaceranno a Norris che proverà a rispondere colpo su colpo in Qatar.