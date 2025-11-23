F1 GP Las Vegas, Gara: Verstappen domina e non molla, Norris ipoteca il titolo

La F1 fa tappa a Las Vegas, dove il successo è appannaggio di Max Verstappen, che scavalca Lando Norris al via e si invola. Il britannico chiude secondo davanti a Russell, Leclerc lotta ma non va oltre il sesto posto.

Gara piatta e non certo esaltante quella che è andata in scena nella notte di Las Vegas, che ha visto Max Verstappen dominare la scena, sin dalla partenza. L’olandese della Red Bull trionfa e si riporta a -42 da Lando Norris, restando così in lotta, almeno matematicamente, per il titolo mondiale. Il britannico della McLaren è stato protagonista di una pessima partenza, nella quale ha perso la possibilità di vincere questa gara, ma il secondo posto gli garantisce comunque un notevole bottino di punti.

Con la quarta posizione di Oscar Piastri, Norris vanta ora un margine di 30 punti sul compagno di squadra, quando mancano due gare ed una Sprint Race al termine del campionato. Terza posizione per George Russell, al volante di una Mercedes meno brillante di ciò che si prevedeva. Charles Leclerc è giunto sesto sulla Ferrari, recuperando tre posizioni rispetto alla partenza, ma senza mai avere il ritmo per puntare realmente al podio e crollando nel finale a causa di un graining eccessivo.

La Ferrari si giocava le ultime possibilità di vincere una gara quest’anno a Las Vegas, senza però riuscire a dare credito alle speranze di inizio week-end. Quinto un fantastico Andrea Kimi Antonelli, autore di una sola sosta effettuata nei primi giri, ed in seguito di una gestione perfetta che gli hanno permesso di rimontare dal fondo dello schieramento. Settima la Williams di Carlos Sainz davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar. Prosegue la stagione super di Nico Hulkenberg, ottimo nono con la Kick Sauber. Completa la top ten Lewis Hamilton, che porta a casa un punto dopo essere partito in ultima posizione.

F1, Norris sbaglia al via ma vede il mondiale

Nella notte di Las Vegas va in scena un atto decisivo per il mondiale di F1 in salsa 2025. Partenza pessima per Lando Norris, infilato da Max Verstappen a seguito di un lungo alla prima curva del britannico della McLaren. Al termine del secondo rettilineo passa anche George Russell, protagonista di una staccata decisa all’esterno. Ottimo lo scatto di Lewis Hamilton che da ultimo si ritrova 13esimo, mentre Charles Leclerc non fa progressi dal nono posto.

Dopo una Virtual Safety Car, si accende la sfida tra Verstappen e Russell, con l’alfiere di casa Mercedes che si mette in zona DRS, ma senza riuscire a trovare il sorpasso sul rivale della Red Bull. Alle spalle dei primissimi, Leclerc supera Oliver Bearman ed Oscar Piastri, con quest’ultimo protagonista di un ennesimo errore che lo costringe a retrocedere. Poco dopo, il monegasco scavalca anche Isack Hadjar, provando ad accendere la giornata della Ferrari.

Dopo la tornata di soste, Leclerc prende la posizione su Carlos Sainz, ma la perde nei confronti di Piastri, mentre Verstappen resta al comando della classifica. Viene comminata una penalità di 5 secondi ad Andrea Kimi Antonelli per essersi mosso prima del segnale al via. Al 35esimo giro c’è il sorpasso di Norris su Russell, che gli garantisce la seconda posizione ed un’ulteriore ipoteca sul titolo.

Gara eccezionale di Antonelli, fermatosi nei primi giri ed in grado di risalire al quarto posto, seguito da Piastri e Leclerc. L’italiano riesce a tenere dietro i due con gomma più fresca, ma in virtù della penalità perde la posizione sull’australiano dopo aver tagliato il traguardo. Verstappen chiude davanti a Norris e dimostra di non voler mollare, ma ora il britannico è ad un passo dal suo sogno mondiale. Prossimo appuntamento a Lusail domenica prossima.