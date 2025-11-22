La clamorosa “vittoria” della Ferrari: torna in gioco per il titolo mondiale? L’ultimo aggiornamento cambia tutto

La Ferrari è impegnata sul tracciato di Las Vegas per il terzultimo atto stagionale, ma lontano dalla pista sta accadendo qualcosa di stupefacente. Ecco cosa è emerso in queste ultime ore.

Il mondiale di F1 è tornato in azione in questo fine settimana sul tracciato di Las Vegas, una delle piste più veloci di tutto il calendario, che è pronta a regalare grande spettacolo. La Ferrari sembra avere le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante, probabilmente l’ultima speranza per cercare di vincere in questa stagione. A meno di miracoli, su piste tecniche come Lusail ed Abu Dhabi sarà quasi impossibile vedere la SF-25 al top, ma sulla Strip del Nevada tutto può accadere.

Vada come vada a Las Vegas, per la Ferrari si è trattato dell’ennesimo anno nero, ed il digiuno di titoli mondiali è destinato a proseguire. La Scuderia modenese non vince nulla dal 2008, anno dell’ultimo titolo costruttori, ma anche della beffa patita da Felipe Massa contro Lewis Hamilton nel gran finale di Interlagos. In merito a quel campionato, proprio nel corso delle ultime ore, sono emerse delle notizie interessanti, che potrebbero rimescolare nuovamente le carte in tavola.

Ferrari, Massa porta il Crashgate 2008 a processo

L’Alta Corte di Londra ha reso nota la sentenza riguardo alla causa intentata da Felipe Massa ai danni di FIA, FOM e Bernie Ecclestone per il Crashgate del GP di Singapore del 2008, che fu “nascosto” dai vertici del Circus e della Federazione Internazionale. La sentenza, espressa in 54 pagine di documento, è stata firmata dal giudice Robert Maurice Jay, è stata molto positiva per il brasiliano. Respinta la richiesta di archiviazione, il caso andrà a processo, una vittoria per l’ex pilota della Ferrari, una sconfitta per la FIA. Secondo la Corte, la tesi relativa ad un deliberato occultamento di una cospirazione, portata avanti da Felipe, merita di essere giudicata in un processo.

Il giudice ha affermato quanto segue: “Massa ha la reale possibilità di provare in tribunale tutti gli elementi della sua accusa di associazione a delinquere con mezzi illeciti“. Il brasiliano ha così commentato il risultato: “Questa è una vittoria straordinaria, un giorno importante per me, per la giustizia e per tutti gli appassionati dei F1. La Corte ha riconosciuto la solidità del nostro caso e non ha consentito agli imputati di soffocare la verità sul 2008. Quell’incidente deliberato mi costò la vittoria del titolo mondiale, e le autorità dell’epoca scelsero di insabbiare i fatti, piuttosto che difendere l’integrità dello sport che amiamo“.