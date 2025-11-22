Installato nuovo autovelox sulla Tangenziale: a rischio tutti quelli che vanno allo Stadio

Hanno uno scelto uno dei punti nevralgici della città per fare cassa. Il nuovo autovelox in Tangenziale becca tutti coloro che si dirigono verso lo stadio.

La sicurezza sulle strade al primo posto nei piani del Governo, ma per far rispettare il Codice della Strada è necessario il pugno duro anche ricorrendo a nuovi autovelox. Il numero d’incidenti sulle strade purtroppo è aumentato e sono i dati rilevati a dirlo, una buona campagna d’informazione e di prevenzione, a volte, non basta per far diminuire la velocità ai giovani soprattutto nel fine settimana.

Per scoraggiare tutti colori i quali hanno il vizio della velocità, si è pensato di mettere in campo la tecnologia al fine di rilevare infrazioni da sanzionare duramente. Questi strumenti sono indispensabili per garantire la sicurezza stradale e fungere anche da deterrenti su strade particolarmente trafficate e aiutare, contemporaneamente, le forze dell’ordine a svolgere al meglio il proprio mestiere. Gli autovelox sono stati oggetto di attenzioni e di polemiche a causa dei ricorsi ricevuti dai Comuni, che hanno fatto spesso cassa, con apparecchi non a norma.

Nuovo dispositivo autovelox

In Italia stanno per entrare in funzione i nuovi autovelox, ben tarati e a norma, che saranno utili per rilevare infrazioni. La Capitale d’Italia è tra le città più trafficate ed è spesso teatro di incidenti mortali a causa dell’alta velocità. Pertanto la prevenzione è fondamentale per scoraggiare i tanti automobilisti alla guida che vanno di fretta. Il Comune di Roma ha intensificato i controlli proprio su quelle strade maggiormente trafficate e a rischio come lungo via del Foro Italico, nel tratto della tangenziale est di Roma, sono stati installati due nuovi autovelox, uno in direzione Salario-Nomentano, nei pressi di viale della Moschea, e l’altro invece in direzione dello Stadio Olimpico, nelle vicinanze di via della Foce dell’Aniene.

I nuovi dispositivi saranno affiancati ai vecchi, sono già stati tarati e hanno la funzione di controllare maggiorante quel tratto di strada a percorrenza veloce. Quindi occhio se nei vostri programmi di viaggio c’è da percorrere il tratto di tangenziale da noi segnalato. Una esperienza allo Stadio Olimpico della Capitale potrebbe venirvi a costare molto di più.