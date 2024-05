Multe autovelox, conosci le tolleranze? Così ti puoi salvare dalla multa

Le multe con l’autovelox sono sempre più frequenti, ma devi sapere che con le tolleranze sui limiti di velocità puoi scampare alla sanzione.

In Italia il tasso di multe comminate tramite autovelox è uno dei più elevati d’Europa, e forse è per questo che spesso ci sono polemiche a non finire su questi dispositivi. Il nuovo Codice della Strada ha deciso di rivedere alcuni aspetti di questi sistemi di controllo della velocità, in modo da evitare che le autorità locali facciano troppe furbate, andando a svuotare le tasche dei cittadini in maniera esagerata.

In questi giorni è stato catturato Fleximan, colui che negli ultimi mesi aveva distrutto decine di autovelox nel Nord Italia, che da molti è stato acclamato come un eroe.

Ovviamente, i suoi gesti sono da condannare, ma il tema delle multe nel nostro paese è sicuramente di stretta attualità. Ebbene, ora vi sveleremo un aspetto interessante, ovvero quello delle tolleranze, che possono salvarvi, in molti casi, dalle sanzioni pecuniarie. Scopriamo cosa sono e di quanti tipi ne esistono.

Multe, ecco cosa sono le tolleranze

Sul sito web “Sicurauto.it“, è stata spiegata quella che è una possibile soluzione contro le multe, ovvero la tolleranza che c’è nel caso dell’autovelox. In sostanza, per legge, in Italia, alla velocità rilevata dal dispositivo occorre applicare una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h. In questo caso, per spiegare al meglio questo fenomeno, è bene procedere con alcuni esempi, in base ai vari tipi di strade che esistono.