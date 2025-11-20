Verstappen “perde” un Mondiale, il boss non si trattiene: è scandalo in F1

Lewis Hamilton e Max Verstappen sono stati protagonisti di una dura battaglia nel corso del 2021, che ancora oggi fa discutere e non poco. A favore del sette volte campione del mondo si è espresso un volto noto del Circus.

L’epoca recente della F1 è stata dominata da due grandissimi campioni, che dal 2017 in avanti si sono divisi i titoli mondiali in palio. Stiamo parlando di Lewis Hamilton e Max Verstappen, due leggende di questo sport, vero e propri fenomeni generazioni che hanno lasciato il segno, e potrebbero continuare a farlo, in particolare l’olandese. Sir Lewis si è portato a casa sette titoli mondiali, mentre Super Max ha vinto gli ultimi quattro.

Il passaggio del testimone tra i due è avvenuto nel 2021, una stagione epica, in cui la battaglia tra di loro ha infiammato il pubblico. In quella stagione, si verificarono incidenti e duelli spettacolari, come quelli di Silverstone e di Monza, per poi risolversi nel finale di Abu Dhabi. Hamilton aveva in mano l’ottavo titolo iridato sino a pochi giri dal termine della tappa di Yas Marina, ma quella Safety Car e l’ultimo giro, molto discusso per via delle modalità imposte dal direttore di gara, hanno permesso a Verstappen di passare all’attacco, ottenendo il suo primo trionfo iridato.

Hamilton, a parere di Zak Brown è un otto volte campione

La stagione 2021 è stata sicuramente epica, la migliore che la F1 ci abbia regalato dal 2012 ad oggi, ma è chiaro che le polemiche che l’hanno segnata continuino a proseguire ancora oggi. A gettare benzina sul fuoco, nel corso di un’intervista concessa al “Telegraph“, ci ha pensato il CEO di McLaren Racing, vale a dire Zak Brown, il quale ha preso le difese di Lewis Hamilton, mandando alcune frecciate a Max Verstappen. A parere del manager statunitense, Sir Lewis avrebbe dovuto già custodire da tempo otto titoli iridati, alludendo a quanto accaduto ad Abu Dhabi.

Brown ha le idee ben chiare su quanto accadde all’epoca: “Max è troppo aggressivo in pista alle volte, perché lascia venire fuori tutta la sua arroganza, anche se tutti i più grandi campioni della F1 sono spesso arroganti e tirano fuori i gomiti. Penso che abbia superato i limiti nel 2021 contro Lewis ad Interlagos, con alcuni sorpassi che sono stati troppo aggressivi. Hamilton per me dovrebbe già essere un otto volte campione del mondo visto quello che successe ad Abu Dhabi alla fine di quella stagione“.