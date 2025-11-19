Valentino Rossi, interviene Marquez e sorprende tutti: non era mai successo prima

Nel corso di una premiazione ai piloti della MotoGP, il 9 volte iridato Valentino Rossi è stato subissato dai fischi della platea. Ecco i motivi.

Valentino Rossi è una leggenda delle due ruote, ma non per tutti. L’altra faccia dello sport è il fanatismo, che in certi casi se seguito d’azioni violente può sfociare nell’ illegalità. La storia del calcio, soprattutto quello inglese, è fortificato da storie di gruppi rivali che fuori dal campo, dopo la partita, se le danno di santa ragione perchè sentono un senso di appartenenza a quel gruppo o a quel campione dello sport come una fede, una religioni. Integralisti sportivi che trasformano, spesso, il gioco in un teatro di guerriglia urbana sporcando i valori granitici dello sport.

Il Motorsport ha avuto logiche differenti per una vita. Negli anni fortunatamente gli spiriti bollenti di tanti sono stati raffreddati da leggi sempre più dure e forme di prevenzione e di sicurezza sui campi da gioco. Il motociclismo che nella sua storia ha conosciuto rivalità e screzi fra piloti, non era mai stato toccato da manifestazioni di intolleranza, anche nel periodo delle acerrime rivalità tra Max Biaggi e Valentino Rossi, che certo non se le mandavano a dire. Infatti, con il pilota numero 46 e i suoi spettacoli sportivi, il motociclismo ha conosciuto una stagione magica ed indimenticabile. Poi è arrivata la rivalità tra il Dottore e Marc Marquez, sfociata nel 2015 con il crash di Sepang. Una brutta pagina per la MotoGP e per i due protagonisti più importanti degli ultimi 25 anni.

Fischi su Rossi

Oltre il pilota il mito Valentino, per molti, ma non per certi spagnoli, mito che ancora oggi fa parlare di sé e muovere masse di tifosi vestiti e colorati di giallo. A Valencia, Valentino, è stato fischiato, più e più volte. Lui proprio lui, al MotoGP Awards 2025. Nella proiezione dell’immagine dei campioni e dei sorpassi più belli della storia, il centauro di Tavullia è stato fischiato in un boato di urla da stadio.

Un atteggiamento e una posizione antisportiva, volgare, da parte del pubblico spagnolo, che riapre una ferita datata. Sulla vicenda si è espresso persino l’altro protagonista, lo storico rivale Marc Marquez che è stato chiamato per ritirare il premio per il “Best Overtake” dell’anno, dichiarando: “L’unica cosa che posso dire è per favore rispettate tutti”. Un richiamo e un appello alla sportività che in questa cerimonia è mancata da parte di molti presenti pseudo appassionati.