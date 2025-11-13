La FIAT riporta in vita un mito degli anni Ottanta: l’auto più amata di sempre 2025 edition

In casa FIAT si lavora ad una gamma che sarà del tutto nuova a partire dal prossimo futuro, ma c’è anche la speranza di pescare da gioielli del passato. Questo progetto ha già fatto impazzire il web.

In un momento nero per il mercato dell’auto, i costruttori non possono di certo fermarsi a piangersi addosso, ma hanno la necessità di proseguire nei loro progetti, con l’obiettivo di conquistare la clientela. La FIAT sta ampliando la propria gamma con tante novità in arrivo, due delle quali saranno strette parenti della Grande Panda. Il SUV di Segmento B lanciato nel 2024 è ormai sempre più frequente da incontrare sulle nostre strade, ed il 2026 saranno l’anno delle prime due eredi.

Ci sarà infatti spazio per due nuovi SUV, che andranno a prendere il posto della Tipo nel Segmento C. Si tratterà della FIAT Grizzly e della Panda Fastback, le quali nasceranno in Marocco, nello stabilimento Stellantis di Kenitra, sul quale il gruppo ha avviato enormi investimenti. Nel frattempo, gli appassionati di auto del passato hanno deciso di mettere a punto un progetto estremo, una novità assoluta che punta a conquistare il pubblico. Andiamo a scoprire di che modello si tratta.

FIAT, ecco la Nuova Uno Turbo i.e che emoziona i fan

Sul canale YouTube “ElectroFan.“, è stato mostrato il render della FIAT Nuova Uno Turbo i.e, che riporta in vita l’icona degli anni Ottanta. All’epoca, la Uno Turbo divenne nota come una delle utilitarie sportive di maggiore successo, e quello che vi mostriamo in questo video è un’idea di restomod, che ha già ottenuto commenti e giudizi molto positivi. La lunghezza immaginata dai creatori è di circa 4,3 metri, con delle dimensioni dunque maggiori rispetto al modello originale.

Andando ad analizzare il design, il frontale è dominato da fari Full LED con tanto di firma luminosa a pixel, mentre i cerchi sono da 18″ o 19″, con disegno a turbina e colorazioni come il rosso corsa, ma anche nero pastello o grigio titanio. La FIAT Nuova Uno Turbo i.e viene immaginata con motore da 300 cavalli, un 1.4 turbo a benzina, di derivazione Abarth 695. La velocità massima è nell’ordine dei 280 km/h, con scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in appena 4,5 secondi ed un cambio manuale a 6 marce. La trazione è posteriore, gestita da un differenziale autobloccante. Purtroppo, nei piani della casa di Torino non c’è un modello di questo genere, ma non ci resta che sperare in un miracolo.