Bagnaia non si trattiene più e ammette tutto: cosa sta succedendo tra lui e la Ducati

Al termine di un altro weekend disastroso Pecco Bagnaia ha confessato di non meritare il terzo posto in classifica. La crisi del ducatista è profondissima.

Pecco Bagnaia avrebbe desiderato concludere la stagione con risultati positivi, tenendosi stretto il terzo posto in classifica. Nelle ultime 6 gare si è ritirato in 5 occasioni. Ha vinto a sorpresa a Motegi, ma non ha mostrato quei passi in avanti necessari per spegnere le illazioni su un suo possibile addio alla Casa di Borgo Panigale in futuro. Con la stessa moto Marc Marquez ha battuto tutti i record storici della Ducati in MotoGP, tenendo a galla una squadra che aveva bisogno di un alfiere costante.

Se nelle precedenti stagioni Pecco Bagnaia ha vinto senza patemi due mondiali è perché ha avuto a disposizione una Desmosedici nettamente più forte rispetto alla concorrenza. Si è solo dovuto preoccupare di colleghi ducatisti dalla poca esperienza ai massimi livelli. Jack Miller ha mostrato tutti i suoi limiti ed era arrivato nel team factory per seguire le orme di Casey Stoner. Enea Bastianini, in un biennio sfortunato, è stato condizionato da infortuni e performance altalenanti.

Nonostante un team tutto proiettato sulle sue prestazioni, Bagnaia ha perso due riconoscimenti alla portata. Quartararo e Martin lo hanno beffato e questo ha spinto la Ducati ha scegliere un campione esperto. Una scelta decisiva perché l’Aprilia e le altre rivali sono cresciute nel corso del 2025.

L’annuncio di Pecco Bagnaia

Dopo l’ennesimo weekend pessimo in Portogallo, il torinese ha annunciato: “Rispetto all’Indonesia, ho fatto progressi. Ma rispetto al Giappone, no. So cosa posso fare e so cosa possiamo fare come squadra. Ma ci manca qualcosa e stiamo cercando di capirlo per il futuro. È molto difficile da capire, e tutta la squadra ci sta lavorando. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro anche questo weekend, proprio come a Sepang. Dobbiamo continuare così, ma questi non sono i risultati che volevamo. Volevamo lottare per la vittoria, e oggi l’Aprilia ha vinto, quindi dobbiamo concentrarci sull’obiettivo più importante”.

“Sinceramente gli altri piloti che mi hanno raggiunto, come Bezzecchi, meritano il terzo posto in campionato molto più di me, ma rimarrà in Italia, sì”, ha confessato Bagnaia, come riportato su Motosan.es. Una ammissione che lascia trasparire tutto il disagio vissuto in questa annata maledetta. A Portimao è arrivata un’altra caduta. A Valencia si chiuderà un cerchio infernale, ma nel 2025 il torinese dovrà cambiare passo.