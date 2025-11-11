Incidente GP Sepang Moto3, dramma sfiorato: novità sulle condizioni mediche dei piloti

Rueda e Dettwiler hanno scampato il più grande pericolo della loro giovane carriera. Scopriamo nel dettaglio il decorso del pilota svizzero.

Sepang 2025 sarebbe potuta essere ricordata per un’altra tragedia nel Motomondiale. Il team Cip Power, dopo ore di paura, fece saper che il pilota svizzero era cosciente e che era riuscito a parlare con medici e famigliari. Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in una clinica privata per proseguire le cure dopo il crash terrificante con Rueda.

Il futuro rider del team Sic58, come annunciato da Paolo Simoncelli, ha bisogno di un’operazione alla gamba sinistra. Il pilota del Cip Power stava procedendo lentamente per cause ancora sconosciute ed è stato colpito da José Antonio Rueda, che non è riuscito a evitarlo. Entrambi i piloti della Moto3 sono stati curati in Malesia, trasportati d’urgenza in elicottero in un ospedale di Kuala Lumpur. Oltre alla gamba, il pilota elvetico ha subito danni alla milza e al polmone. Nei primi giorni è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per stabilizzarlo in attesa del trasferimento in Svizzera dove sono emersi nuovi dettagli sull’infortunio. Il centauro spagnolo, invece, ha subito un intervento alla mano destra e gli è andata bene.

Le condizioni di Noah Dettwiler

Il peggio ormai è alle spalle per Noah Dettwiler. Si è temuto per la sua vita. David Kriech, rappresentante del giovane pilota, in un’intervista a Sportpanorama ha spiegato che una delle lesioni inizialmente non emerse riguardava la colonna cervicale, sebbene Kriech non abbia fornito molti dettagli. “Sapevamo già che aveva una frattura alla colonna cervicale. Nuovi esami mostrano che è più grave del previsto”, ha annunciato il manager come riportato su Motosan.es. Date una occhiata alla ricostruzione video in basso del canale YouTube Denisdinho.

E’ stata evidenziata anche una nuova lesione al ginocchio. “In realtà, ci sono altre lesioni. Nello specifico, al ginocchio. Dato che era immobilizzato fino ad ora, non era visibile. Lunedì vedremo se sarà necessario un intervento chirurgico”, ha affermato Kriech. Il team guidato da Paolo Simoncelli ha riservato il suo posto al pilota svizzero in previsione del suo ritorno. Deve tenere duro e affrontare le operazioni necessarie per tornare in pista nel 2026 al top della forma.