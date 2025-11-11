Arriva l’affronto di John Elkann a Leclerc ed Hamilton: il presidente della Ferrari torna a far discutere

John Elkann ha commentato la disfatta della Ferrari in Brasile, ma nelle sue dichiarazioni c’è qualcosa che fa discutere. Il presidente del Cavallino ha infatti tirato le orecchie ai suoi piloti.

Il week-end che è andato in archivio è stato dai due volti per la Ferrari, un vero e proprio testacoda di risultati se si guarda alle due principali categorie del motorsport a quattro ruote. Il GP del Brasile si è concluso con un mesto doppio ritiro, dopo la sfortunata collisione che ha messo fuori dai giochi Charles Leclerc e l’ennesimo errore da dilettante di Lewis Hamilton, il quale ha causato un danno irreparabile alla sua SF-25 durante l’attacco a Franco Colapinto.

Guardando il versante positivo del fine settimana in casa Ferrari, sono maturati i titoli piloti e costruttori del FIA WEC, vinti in occasione della 8 ore del Bahrain che si è corsa nel pomeriggio di sabato. La 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado ha messo le mani sul titolo piloti, ed il costruttori è arrivato con un vantaggio netto nei confronti delle inseguitrici, ovvero Toyota e Porsche. A Sakhir era presente anche il presidente John Elkann, apparso molto orgoglioso del trionfo nell’endurance. In F1, per contro, tutto continua ad andare storto.

Ferrari, John Elkann invita i piloti a parlare di meno

Il presidente della Ferrari, John Elkann, ha voluto ribadire la grandezza dell’impresa delle 499P, iridate nel FIA WEC sia tra i piloti che tra i costruttori: “Abbiamo vinto il campionato mondiale endurance, un’emozione straordinaria in Bahrain sabato sera, vincendo sia come costruttori che come piloti. Abbiamo dato una grande dimostrazione che quando la Ferrari è unita e tutti lavorano insieme si possono ottenere dei grandi risultati e fare tante belle cose“.

Elkann ha poi affrontato lo scottante tema F1, tirando le orecchie a Charles Leclerc e Lewis Hamilton: “Il GP del Brasile è stata una grande delusione, in F1 abbiamo dei meccanici che stanno facendo un grandissimo lavoro ai pit-stop. Guardando ai nostri ingegneri, non ci sono dubbi sul fatto che la vettura sia migliorata. Il resto non è stato all’altezza, abbiamo dei piloti che devono concentrarci sul guidare e parlare meno. Davanti a noi ci sono ancora delle gare importanti, non è impossibile ottenere il secondo posto tra i costruttori, questo è l’invito più importante. Nel FIA WEC, in Bahrain, abbiamo dimostrato che quando la Ferrari si comporta come squadra può vincere“.