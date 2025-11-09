La frustrazione del pilota Ducati: arriva il duro attacco, questa cosa non gli è andata giù

La Ducati festeggia un’altra annata trionfale con i titoli iridati vinti nel 2025, ma c’è spazio anche per il dispiacere di uno dei grandi protagonisti. Ecco cosa è andato storto ed il motivo della sua delusione.

La MotoGP è di scena a Portimao nel corso di questo fine settimana, per il Gran Premio del Portogallo. Siamo ormai giunti alla penultima tappa di un mondiale deciso sostanzialmente dopo poche gare, a seguito di un dominio sin troppo marcato messo in mostra da Marc Marquez. Il nativo di Cervera, imponendo una superiorità impressionante, ha chiuso il mondiale già a Motegi, alla fine del mese di settembre, dopo aver trovato un feeling eccezionale con la Ducati Desmosedici GP25, che tanto ha fatto soffrire Pecco Bagnaia.

Marc è stato il mattatore assoluto, ed al secondo posto in classifica si è piazzato suo fratello Alex, vincitore di ben tre gare in questa stagione. Ancora accesa la lotta per la terza posizione, attualmente nelle mani di Marco Bezzecchi, che vanta 5 punti di vantaggio sullo stesso Bagnaia. La Ducati ha vinto il titolo costruttori per il sesto anno di fila, dettando legge sin dalle prime gare. Un giovane talento è venuto fuori alla distanza, ma c’è grande dispiacere, da parte sua, nel constatare che nel 2026 non potrà guidare la moto ufficiale.

Ducati, Fermin Aldeguer voleva la moto ufficiale nel 2026

Una delle grandi rivelazioni della seconda metà del 2025 è stato, senza ombra di dubbio, Fermin Aldeguer, il giovane talento che la Ducati ha già messo ufficialmente sotto contratto lo scorso anno. Lo spagnolo del Gresini Racing ha centrato la sua prima vittoria in carriera a Mandalika, e dovrà ora trovare la giusta costanza di rendimento. Nel 2026 non avrà però la moto ufficiale, che sarà nelle mani, oltre che dei piloti factory, anche del suo compagno di squadra Alex Marquez.

Aldeguer non ha nascosto la propria delusione in tal senso: “Cosa potrà succedere in futuro? Vediamo, come pilota ti dà ovviamente molto fastidio non avere la moto ufficiale nel 2026, pensavo di meritarla, ma è andata così. Se non me l’hanno data ora, tuttavia, sono convinto che arriverà il momento giusto. Dal mio punto di vista, credo che Alex avrebbe detto le stesse cose se le cose fossero andate al contrario. Ti fa molto male perché non ce l’hai, ma devi guardare sempre la parte positiva. In Ducati si fidano molto di me e mi propongono altre cose, sono certo che arriverà il mio momento“.