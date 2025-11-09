F1 GP Brasile, Gara: Norris trionfa ed ipoteca il mondiale, Antonelli contiene Verstappen e la Ferrari crolla

Il Gran Premio del Brasile vede trionfare Lando Norris, ormai sempre più vicino al sogno mondiale. Andrea Kimi Antonelli chiude secondo davanti al rimontante Max Verstappen. Ritiro per entrambe le Ferrari dopo pochi passaggi.

Non sono mancati lo spettacolo ed i colpi di scena in quel di Interlagos, dove la F1 ha fatto tappa quest’oggi. Lando Norris ha vinto anche il Gran Premio del Brasile, al volante di una McLaren che si è riscoperta invincibile, ma solamente nelle mani del pilota britannico. Il vantaggio ora è di 24 punti nei confronti di un disastroso Oscar Piastri, che ha chiuso quinto dopo lo strike fatto alla ripartenza dalla Safety Car dopo i primi giri.

Dopo una volata al cardiopalma, Andrea Kimi Antonelli è giunto secondo sulla sua Mercedes davanti a Max Verstappen, che ha rimontato sino al terzo posto dopo essere partito dalla pit-lane. L’olandese della Red Bull ha dato l’ennesima dimostrazione del suo innato talento, ma non è riuscito a passare il bolognese, bravissimo ad ottenere il secondo podio della carriera. Quarto George Russell davanti a Piastri, ma da applausi anche la gara di Oliver Bearman, sesto sulla Haas. Seguono le due Racing Bulls di Liam Lawson ed Isack Hadjar. Nona la Kick Sauber di Nico Hulkenberg, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly che ha completato la top ten.

Una domenica da incubo, l’ennesima, quella vissuta dalla Ferrari, ora scavalcata anche dalla Red Bull e scesa al quarto posto nel mondiale costruttori. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati entrambi costretti al ritiro, e per il monegasco non mancano i rimpianti. Il #16 è stato vittima della carambola innescata al via da Piastri, che ha preso in pieno Antonelli, carambolato poi sulla Ferrari. Nulla da fare neanche per Sir Lewis, protagonista di un imbarazzante tamponamento in rettilineo a Franco Colapinto, che ha danneggiato la vettura in maniera irreparabile.

F1, Piastri semina il panico al restart ed elimina Leclerc

Cielo cupo sopra ad Interlagos, dove si disputa il Gran Premio del Brasile. Parte dalla pit-lane Max Verstappen, a seguito di un completo cambio di set-up sulla sua Red Bull dopo una qualifica disastrosa. Perfetto lo scatto di Lando Norris, che nonostante la gomma Media indossata, contro la Soft di Andrea Kimi Antonelli, riesce a tenere la prima posizione. Viene introdotta la Safety Car dopo l’incidente di Gabriel Bortoleto, che completa così un week-end di casa da incubo.

Molto male, ancora una volta, anche Lewis Hamilton, che si tocca con una Williams, per poi tamponare Franco Colapinto sul rettilineo, durante un tentativo di sorpasso. Il sette volte campione del mondo rompe l’ala ed è costretto a riparare ai box. Alla ripartenza accade il finimondo, ed ancora una volta, è uno sfortunatissimo Charles Leclerc ad avere la peggio, pure essendo incolpevole.

Antonelli ha una ripartenza lenta, Oscar Piastri si butta all’interno e lo colpisce, facendolo carambolare contro Leclerc, il quale perde la gomma anteriore sinistra ed è costretto al ritiro. Antonelli riesce a proseguire la propria gara, alle spalle dell’australiano. Piastri viene penalizzato con 10 secondi di tempo aggiuntivo da scontare al proprio pit-stop. Hamilton, nelle retrovie, fatica con una monoposto danneggiata dal contatto iniziale, scendono addirittura all’ultimo posto.

Furiosa la rimonta di Verstappen, che dopo una foratura è passato dalle gomme Dure alle Medie, ritrovandosi in quinta posizione dopo 21 passaggi. Il primo dei big a fermarsi è Antonelli, che passa alla mescola bianca, mentre Norris opta per la Soft al 31esimo passaggio. Piastri è l’ultimo a fermarsi passando alla Soft al 39esimo giro, come fatto poco prima anche da Russell. Altra sosta per Verstappen che torna alle Medie, mentre Hamilton si ritira dalla gara, due Ferrari out in quel di Interlagos.

La sarabanda delle soste prosegue nell’ultima fetta di gara, con le McLaren e le Mercedes che montano le gomme Medie, lasciando Verstappen al comando. L’olandese è l’ultimo a fermarsi, montando una Soft fresca e tornando in pista al quarto posto, dopo una rimonta a dir poco eccezionale. Super Max scavalca Russell e si porta sul podio, dovendo però accontentarsi del terzo posto, non riuscendo a passare Antonelli. Norris trionfa e scappa nel campionato del mondo, che ormai è sempre più vicino. Prossimo appuntamento a Las Vegas tra due settimane.