Scandalo in McLaren, Alonso vuota finalmente il sacco: la domanda su Piastri e Norris fa venire fuori tutto

Fernando Alonso ha commentato le voci relative ad un sabotaggio in corso in casa McLaren contro Oscar Piastri, facendo riferimento a quanto accadde con lui tanti anni fa. Lo spagnolo sgancia una vera e propria bomba.

In occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita del 20 di aprile, dopo una splendida vittoria, Oscar Piastri era passato in testa al mondiale, riuscendo a fare la differenza su Lando Norris per diversi mesi nella sfida interna in casa McLaren. Il team di Woking, grazie ad una fenomenale MCL39, ha dominato sino a Zandvoort, quando qualcosa è poi cambiato del tutto. L’australiano si è del tutto spendo, sprecando i 34 punti di vantaggio accumulati sul compagno di squadra, che ora è passato a condurre dopo il trionfo di Città del Messico.

Norris ha un punto di vantaggio su Piastri, ed a -36 c’è anche Max Verstappen, il quale ha recuperato quasi 70 punti sullo stesso Oscar da Monza in poi. C’è addirittura chi parla di un sabotaggio interno ai danni dell’australiano, non ultimo l’ex patron della F1 Bernie Ecclestone, che ha espresso una chiara idea in merito. Tuttavia, Fernando Alonso ha un’idea totalmente diversa in merito a quanto sta accadendo tra il team britannico e Piastri, citando il caso del 2007 e di quanto accadde all’interno della squadra.

McLaren, Alonso e la rivelazione su Ron Dennis ed il 2007

Il 2007 fu un anno ricco di veleni, quello della famosa Spy Story e del titolo mondiale vinto all’ultima gara da Kimi Raikkonen, dopo una clamorosa rimonta sui due della McLaren. All’epoca, la lotta fratricida tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso favorì il rientro del finlandese, che la spuntò nel clamoroso finale di Interlagos. In un’intervista concessa a “DAZN“, il due volte campione del mondo ha parlato del comportamento di Ron Dennis, che avrebbe fatto di tutto per penalizzarlo e per favorire Hamilton.

Alonso, ancora una volta, non ha mostrato peli sulla lingua: “Se si può fare un paragone tra quello che succede oggi in McLaren nel 2007? Si corre sempre il rischio, ma non credo che si tratti della stessa situazione. Ricordo Ron Dennis che in Cina nel 2007 disse che la gara sarebbe stata da fare contro di me, non contro Raikkonen. Immaginate se, al giorno d’oggi, Zak Brown dicesse che la loro gara è contro Oscar e non contro Max. Insomma, credo siano due cose molto diverse“.