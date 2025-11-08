F1 GP Brasile, Sprint Race: Norris piega un super Antonelli, Piastri va a sbattere malamente

La Sprint Race di Interlagos vede trionfare Lando Norris che batte le Mercedes di Antonelli e Russell. Va a sbattere Oscar Piastri mentre Leclerc è solo quinto, alle spalle di un Verstappen mai in gran palla.

Non è mancato lo show nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile, che ha regalato diversi colpi di scena. Lando Norris ha trionfato al volante della McLaren, avendo la meglio per pochi decimi sulla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, bravissimo a contendere sino all’ultimo il primato al britannico. Il podio è stato completato da George Russell, che sembra iniziare a faticare un minimo nel confronto con il compagno di squadra.

Mai in competizione Max Verstappen, che è giunto quarto al volante di una Red Bull non competitiva su questa pista, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc. Sesta posizione per uno scatenato Fernando Alonso, che ha fatto sudare il monegasco con la sua Aston Martin, in grado di difendersi da Lewis Hamilton, ottavo Pierre Gasly che con l’Alpine ha completato la zona punti. A muro dopo pochi giri Oscar Piastri, tradito da un cordolo umido che complica e non poco la sua corsa al titolo.

F1, Piastri va a sbattere compromettendo il suo mondiale

La Sprint Race del Gran Premio del Brasile parte con pista umida dopo la pioggia della mattinata, ma tutti optano comunque per la gomma da asciutto. Max Verstappen e Charles Leclerc recuperano diverse posizioni grazie alla scelta della Soft, mentre Andrea Kimi Antonelli, a sua volta in pista con la rossa, riesce a tenersi dietro Oscar Piastri. Al comando, Lando Norris detta subito il proprio ritmo, gestendo al meglio il via delle operazioni.

Leclerc cerca di attaccare l’Aston Martin di Fernando Alonso, il quale fa da tappo sulle Ferrari, dopo una buona partenza di Lewis Hamilton che è risalito sino in ottava piazza. Piastri va a sbattere al sesto giro, perdendo così tantissimi punti in chiave iridata, e la Safety Car viene mandata in pista. Nella stessa curva del botto dell’australiano, finiscono a muro anche Nico Hulkenberg e Franco Colapinto, traditi a loro volta da un cordolo bagnato.

La direzione gara decide di introdurre addirittura una bandiera rossa per ripulire la pista dai detriti.La ripartenza è lanciata, e le posizioni dei big non cambiano, con un bel duello che vede protagonisti Verstappen ed Alonso, ed il quattro volte campione della F1 fatica e non poco per rintuzzare l’affondo del rivale. Antonelli si fa sotto nei confronti di Norris, il quale, dopo la bandiera rossa, ha deciso di passare alla gomma Soft, con Kimi che ha optato per le Medie.

Dopo diversi tentativi non andati a buon fine, Leclerc riesce finalmente a prendersi il quinto posto ai danni di un super Alonso, mentre Hamilton non riesce a fare altrettanto nei giri conclusivi. Norris trionfa davanti ad Antonelli e Russell, mentre Gabriel Bortoleto si rende protagonista di un incidente, senza conseguenze, proprio nell’ultimo giro. Alle 19:00 ora italiana le qualifiche.