FIAT pronta a farsi la sua “Audi” per prendersi il mercato premium? Spunta un progetto ed è spaziale (VIDEO)

La FIAT sta ampliando la propria gamma con diversi nuovi modelli, ed oggi vi mostreremo un progetto che potrebbe realmente rilanciare la casa di Torino. Andiamo a scoprire quali sono i suoi segreti stilistici.

La FIAT è un punto di riferimento per il mercato automotive italiano, il marchio che vende più auto nel nostro paese, ma che nel corso degli ultimi decenni ha perso quello smalto di un tempo. L’obiettivo è quello di recuperarlo andando ad ampliare la sua offerta, con il lancio di nuovi modelli. La generazione futura di vetture della casa di Torino si baserà sui canoni stilistici della Grande Panda, il SUV di Segmento B lanciato lo scorso anno.

Da essa deriveranno infatti due nuovi modelli a ruote alte, vale a dire la Grizzly e la Panda Fastback, attesi entrambi nel 2026 e che hanno avviato la loro fase preliminare di test su strada. Saranno prodotte in Marocco, nello stabilimento Stellantis di Kenitra, con l’obiettivo di aumentare i volumi di vendita. Questi due modelli prenderanno il posto di una delle FIAT più apprezzate di sempre, la quale si prepara a dire addio ai listini, una notizia che i fan non avrebbero mai voluto sentire.

FIAT, la Nuova Tipo che potrebbe conquistare il mercato

Sul canale YouTube “Talkwheels“, è stato caricato un render della FIAT Nuova Tipo, vale a dire la reinterpretazione della celebre berlina della casa di Torino, adattata a moderni canoni stilistici. Attualmente, la Tipo è ancora in produzione e nasce in Marocco, come unica auto con motore diesel, con 130 cavalli di potenza massima, ancora disponibile. La sua produzione terminerà nel giugno del 2026, così da lasciare spazio ai due SUV che abbiamo citato in precedenza.

La FIAT Nuova Tipo è un modello di cui si parla da tempo, ma che al momento non è previsto dalla casa di Torino, che ha preferito puntare principalmente sui SUV. Il modello che vediamo qui ha un look molto elegante e proporzioni aggressive, con un frontale che ricorda le ultime Peugeot, ed anche la DS N°8. Al momento non la vedremo in azione, ma siamo certi che, con un design di questo tipo, potrebbe essere sicuramente molto apprezzata dalla clientela.