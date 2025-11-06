Alex Marquez prova il clamoroso “furto” al fratello Marc: l’obiettivo è chiaro a tutti

La stagione di Alex Marquez è stata di altissimo livello, dimostrandosi l’unico in grado di dare battaglia a Marc in alcune occasioni. Lo spagnolo del Gresini Racing ha ancora un obiettivo da raggiungere.

Restano solo due tappe al termine di una stagione storica per la MotoGP, quella nella quale, per la prima volta, due fratelli concludono al primo ed al secondo posto. Alex Marquez è infatti riuscito a piazzarsi in seconda posizione, alle spalle del fratello Marc, chiudendo la corsa al titolo di vice-campione del mondo già dopo la Sprint Race di Sepang. Per festeggiare il risultato, il rider del Gresini Racing ha poi dominato il Gran Premio della Malesia, in sella ad una Ducati Desmosedici GP24 che gli ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni.

Dopo un lungo inseguimento, Alex Marquez ha finalmente vinto in MotoGP al GP di Spagna, dominando la scena a Jerez de la Frontera. Si è in seguito ripetuto nella propria gara di casa, quella di Barcellona, per poi fare tris a Sepang. Oltre a suo fratello, è l’unico ad aver portato a casa più di due vittorie in questa stagione, guadagnandosi la moto ufficiale per la stagione 2026, nella quale difenderà ancora i colori del team di Nadia Padovani. C’è però ancora un obiettivo da conseguire in questo 2025, e tutto resta aperto.

Marquez, l’obiettivo di Alex ora è il BMW M Award

C’è ancora qualcosa da assegnare in questo finale di stagione della MotoGP, ed è un premio a cui Alex Marquez tiene particolarmente. Stiamo parlando del BMW M Award, il cui vincitore si assicurerà una splendida BMW M2 CS da 530 cavalli. Si tratta di un premio che viene assegnato a chi ha il miglior rendimento, nell’arco dell’intera stagione, nei risultati delle qualifiche, e Marc è ancora al primo posto considerando le tante pole position messe a referto. Tuttavia, essendo assente per infortunio, potrebbe subire l’assalto del fratello negli ultimi due appuntamenti.

Marc ha messo a referto otto pole position, ed è al comando con 351 punti. Alex Marquez insegue a quota 312, con 39 lunghezze da recuperare. Una pole position vale 25 punti, ed allo spagnolo del Gresini Racing basterebbe una partenza al palo ed una dal terzo posto tra Portimao e Valencia per strappare l’ambito premio a suo fratello. Ovviamente, solamente i due fratelli sono in lizza, con tutti gli altri staccati anni luce, ed è probabile che il confronto (impari, data l’assenza del nove volte campione del mondo), si deciderà direttamente nella gara finale.