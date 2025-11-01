Valentino Rossi, attacco frontale di Marco Melandri: la frase su Marquez che farà infuriare il Dottore

Marco Melandri non ha troppi dubbi e ha condannato il gesto intenzionale di Valentino Rossi che, dieci anni fan, gli costò il decimo mondiale.

A distanza di dieci lunghi anni in cui la MotoGP è cambiata in modo totale, si continua a discutere del confronto a Sepang tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Non è chiaro se, alla base, ci sia una carenza di interesse per l’attuale spettacolo della classe regina o la volontà di riabilitare Marc Marquez in termini di simpatia.

La MotoGP stessa ha ritoccato un tasto dolente per le due leggende del motociclismo con un video sui social. Valentino Rossi reagì malamente con un fallo di reazione che ha macchiato la sua immagine e gli ha tolto la chance di vincere il suo decimo e ultimo riconoscimento iridato nel Motomondiale. Marc Marquez, con le sue provocazioni ripetute, non si guadagnò le simpatie dei colleghi e degli appassionati.

Continuano a esserci pareri e visioni discordanti sull’episodio. C’è chi ritiene che il centauro di Tavullia non abbia nemmeno sfiorato o provocato la caduta dell’ex alfiere di punta della Honda e chi ritiene che Marc Marquez sia stato la vittima incolpevole. Come sempre occorrerebbe dell’equilibrio nelle valutazioni, anche dopo dieci anni.

La bordata di Marco Melandri su Valentino Rossi

L’ex pilota della MotoGP ha corso per anni al fianco del Dottore e sono stati anche grandi amici da giovani. Poi il loro rapporto è cambiato con l’arrivo del ravennate in MotoGP. Nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi di RSI Sports Marco Melandri è tornato sull’episodio incriminato di Sepang, spiegando che la rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez era partita anni prima.

“In Malesia non importava più chi arrivava primo, ma chi dimostrava più forza. Valentino ha rallentato due o tre volte e ha guardato Marquez, che in tutta la sua carriera non si è mai voltato indietro durante una gara. Lui, che è l’icona della MotoGP mondiale, secondo me non avrebbe dovuto fare un gesto del genere. È stato intenzionale al 100%“, ha analizzato Melandri.

“È un peccato perché sono riusciti a farlo passare per la vittima quando, secondo me, il colpevole era lui. Ora il problema è che chi gestisce la MotoGP ha bisogno che Marquez sia simpatico, ma lo hanno reso così antipatico dieci anni fa che non è più facile”, ha sancito l’ex pilota della Ducati a proposito della manovra di Valentino con Marc.