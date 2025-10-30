Valentino Rossi e Marc Marquez, l’errore commesso nel 2015: così il Dottore spianò la strada al disastro

Sono passati 10 anni dallo scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez in Malesia. Lo storico reporter italiano della MotoGP ha commentato lo sbaglio più grande del Dottore.



Valentino Rossi è stato il volto copertina della MotoGP dal 2000 sino al 2021. Un campione che aveva l’innato talento di creare dei mind games con i suoi rivali, sfruttando un impatto mediatico unico. Il Dottore, come era chiamato in pista, riusciva a canalizzare l’attenzione delle masse, demolendo tecnicamente e psicologicamente i pretendenti al suo regno. Sul treno della classe regina c’è stato per 5 anni di fila, riuscendo a vincere sia con Honda e poi in sella alla Yamaha M1.

Il numero 46 è diventato il numero più popolare al mondo, grazie a sorpassi d’autore e scenette spettacolari dopo ogni GP. Il centauro di Tavullia è diventato un fenomeno assoluto, riuscendo a celebrare ben 9 mondiali. L’ultimo sarebbe potuto arrivare nel 2015, ma Marc Marquez si intromise nella battaglia interna Yamaha contro Jorge Lorenzo. Dopo Argentina e Olanda, lo spagnolo della Honda si mise in testa che avrebbe infastidito l’italiano.

La conclusione di una guerra aperta si ebbe a Sepang con il fallo di reazione di Rossi. Si è sempre detto, come testimoniano le immagini, che Marquez avesse iniziato le provocazioni in quella domenica malesiana, ma tutto ebbe origine prima.

Beltramo svela l’errore compiuto da Valentino Rossi contro Marc Marquez

Sono passati 10 anni dall’evento di Sepang e ancora si discute del calcio rifilato dal numero 46 al centauro di Cervera, attuale alfiere di punta della Ducati. In una intervista concessa a Fanpage.it, il giornalista e commentatore storico della MotoGP Paolo Beltramo, è tornato su un dettaglio che in pochi ricordavano. Valentino iniziò a credere di essere rallentato da Marc Marquez già giorni prima della gara di Sepang.

“Valentino Rossi parlò pubblicamente di Marquez, dicendo che stava giocando sporco – ha annunciato Beltramo – E secondo me lì fece un errore. Pensava di essere duro, ma fu un segnale di debolezza. Quelle cose o le risolvi a porte chiuse, oppure vai fino in fondo con i fatti, non con le parole. Quella conferenza stampa era un modo per dire: “Non so più come gestire la situazione”. Il resto è storia di un 9 volte iridato che ha perso la chance di andare in doppia cifra e di un campione, Jorge Lorenzo, che ha celebrato il suo quinto e ultimo riconoscimento iridato nella tappa conclusiva, a Valencia, del campionato 2015.