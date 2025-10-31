Il kit che rende la tua Vespa un bolide: con pochi euro viene completamente stravolta

Tra la Piaggio e la Polini c’è una storia di grande amore che prosegue nel segno dell’innovazione. Svelata un’ampia gamma di componenti per migliorare le performance e il design della Vespa Primavera ET3.

In una recente intervista a Valentino Rossi, a domanda del giornalista circa la passione dei giovani in Italia e le due ruote, il campione pluripremiato dice che qualcosa è cambiato, gli scooter e le moto non sono più al centro dei desideri dei giovani oggigiorno come in passato.

Gli anni ’90 sono stati quelli d’oro del motociclismo, dove ogni ragazzino aveva il sogno di salire in sella ad uno scooterino colorato. Il sabato mattina dopo scuola, con le tasche piene di soldi, si andava dal negozio di ricambi di fiducia per acquistare l’accessorio nuovo, il pezzo di ricambio, come il variatore, frizione o marmitta meglio se Polini. Vespe truccate senza un targa, firmate Polini, ferme fuori ad un bar la domenica mattina, oggetto di desiderio per gli adolescenti meno fortunati o meno viziati dai genitori.

Polini e Piaggio, da sempre un binomio perfetto per dare voce e sprint, trasformano la Vespa con un Kit di preparazione a prova di pista. Il tempo passa ma le vecchie abitudini sono dure a morire, per tutti gli smanettoni e amanti del marchio Vespa il kit Polini Evolution 3 è la risposta a chi sogna di andare in pista nella classe Vespa Classic 135cc. Un kit completo di preparazione facile ed innovativo per dare qualche cavallo in più al mezzo su due ruote più famoso di sempre.

Le caratteristiche del nuovo kit Polini per la Vespa

Il kit Polini Evolution 3 con aspirazione a valvola rotante è compatibile con tutte le Vespa 125 con albero motore della stessa dimensione dell’originale. È disponibile anche un albero motore Polini codice 210.0033 con biella monoblocco, anticipata e bilanciata, da installare mantenendo la corsa originale di 51 mm.

L’installazione è perfettamente compatibile con i componenti originali, garantendo un montaggio rapido e preciso. Questo kit motore Polini è venduto al dettaglio a 408 euro più IVA. Il catalogo Polini comprende un’ampia gamma di componenti, dai kit cilindro ai variatori e agli impianti di scarico per la preparazione dello scooter, c’è l’imbarazzo della scelta per divertirsi in pista in sella ad un mito tutto italiano che è celebrato nei musei più importanti di tutto il mondo.