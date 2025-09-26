Torna un’icona delle due ruote: l’anti-Vespa che nasce con componenti Piaggio

Se siete alla ricerca di uno scooter simile alla Vespa ma con quel tocco di british esiste un modello bellissimo al giusto prezzo.

Foto in bianco e nero di un’epoca d’oro dell’affermazione delle libertà. Londra sul finire degli anni’ 60 inizi anni ’70 era tutto un fermento giovanile, fatto di musica e di politica. La cultura Mod prendeva le forme che la moda dettava, giovani vestiti in modo originale sfacciatamente mostravano capacità alla guida di scooter italiani tra le vie del centro, sgattaiolando tra autobus rossi a due piani e taxi neri parcheggiati in seconda fila.

Ragazze in minigonna, vestite all’ultimo grido con occhiali grandi e stivaletti con le frange sfilavano su marciapiedi affollati di gente dopo il lavoro. La musica e l’amore univa popoli e culture con tutta l’energia dell’adolescenza e della gioventù. Tratto distintivo la mobilità su due ruote. Più classica della Lambretta c’è solo lei: la Royal Alloy, motore Piaggio da 300 cc, 4 valvole, raffreddato a liquido e con iniezione elettronica Magneti Marelli.

Le caratteristiche e il prezzo della Royal Alloy

Questo motore raggiunge 25,1 CV di potenza e 24,5 Nm di coppia a 6.250 giri/min, consentendo una mobilità eccezionale nei contesti urbani. Cuore italiano dal vestito british, scocca in acciaio che trasmette un forte segnale di solidità, stile retrò, ma con una strumentazione digitale, con display TFT a colori e illuminazione full LED. La tradizione all’insegna dell’innovazione con uno stile inconfondibile elegante e classico nel bicolor della carrozzeria.

Dettagli cromati che conferiscono un tocco stiloso. Pedana spaziosa anche in due, sella piatta che può accogliere comodamente conducente e passeggero, facilmente personalizzabile con accessori a tinta. Il Royal Alloy TG 300 S è disponibile in tre colorazioni: grigio, blu e bordeaux, tutte abbinate all’avorio. Il suo prezzo al pubblico è di 5.489 euro, inclusa l’assicurazione gratuita per il primo anno per i maggiori di 21 anni fino al 30 settembre. Uno scooter originale, che fa leva sulla nostalgia di un passato che fu, apprezzato anche dal gentil sesso, che mette in moto la passione e la voglia di vivere la città in piena libertà con la garanzia della Piaggio.