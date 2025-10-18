Valentino Rossi superiore a Marc Marquez? Cosa dicono i numeri dei due

Sono due leggende di due epoche diverse del motociclismo che si sono fronteggiati in una fase in cui Valentino Rossi era già in una fase piuttosto avanzata della sua carriera.

Cosa sarebbe successo se Valentino Rossi avesse sfidato Marc Marquez a parità di moto e soprattutto d’età? Quando il Dottore si giocò il suo ultimo riconoscimento iridato e fu protagonista del fallo di reazione a Sepang aveva già compiuto 36 anni. Lo spagnolo, invece, aveva appena 22 primavere e veniva da un doppio trionfo a sorpresa in MotoGP.

Era una classe regina in cui c’erano campioni sensazionali e lo spagnolo ebbe la fortuna di ritagliarsi uno spazio importante, sin da subito, anche grazie a una RC213V che aveva già fatto faville negli anni precedenti con Casey Stoner. L’australiano lasciò la MotoGP, rifiutando un prolungamento contrattuale faraonico, e di fatto diede la chance più importante al debutto a Marc Marquez. Quest’ultimo sfruttò al 100% l’occasione, trovando il giusto ruolo tra Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa e altri fuoriclasse di quella generazione d’oro.

Nel 2015, invece, il centauro di Cervera decise di inserirsi nella sfida tra i due alfieri della Yamaha, non dando la possibilità a Valentino Rossi di celebrare il suo decimo mondiale. Non tanto per favorire Lorenzo, ma quanto per andare contro all’italiano, Marquez fece di tutto per schierarsi. Un atteggiamento del genere non si era mai visto prima nella storia del motociclismo e macchiò la sua immagine. Lo stesso si può dire di Valentino Rossi che scalciò la Honda del numero 93, gettando alle ortiche la sua ultima chance iridata.

Marc Marquez e Valentino Rossi: statistiche a confronto

A 32 anni, il Dottore aveva preso parte a 241 partenze nel Motomondiale contro le 285 di Marc Marquez. Il centauro di Tavullia aveva vinto 105 GP e 9 mondiali con Honda e Yamaha. Lo spagnolo ha ottenuto 99 trionfi, vincendo sulla Rossa il suo nono riconoscimento iridato nel 2025 dopo i fast in HRC. Entrambi, insieme a Stoner, sono stati in grado di conquistare dei titoli con due costruttori diversi in top class.

Marc Marquez è salito 165 volte sul podio, contro le 174 di Rossi. Il dato delle pole position pende dalla parte del catalano con 102 pole contro le sole 59 di Valentino. La percentuale di vittorie, a 32 anni, era a favore dell’italiano con il 43.6 % contro il 34.9% di Marc. Entrambe le leggende hanno avuto infortuni impattanti. Il numero 93 è rimasto per anni senza vincere un GP, mentre Rossi avrebbe fatto meglio ad appendere il casco al chiodo dopo l’incriminata stagione 2015.