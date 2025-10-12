Valentino Rossi, spunta il paragone con Marquez da parte del collega: nuove polemiche in vista?

Marc Marquez ha raggiunto Valentino Rossi a quota 9 titoli mondiali, ed a distanza di pochi giorni dallo storico evento, un pilota di MotoGP è tornato a parlare dell’infinita sfida tra i due. Le parole sono di fuoco.

Dopo aver inseguito questo obiettivo per sei lunghi anni, Marc Marquez ha finalmente vinto il nono titolo mondiale, raggiungendo Valentino Rossi e diventando, a pari merito, il secondo più vincente di sempre, dietro al solo Giacomo Agostini. Al primo anno con il team ufficiale Ducati, il nativo di Cervera ha piazzato il colpaccio, dominando senza rivali questa stagione. In molti avrebbero scommesso sulla vittoria mondiale dello spagnolo, ma non tutti avrebbero previsto una superiorità così schiacciante, tale da chiudere i conti a settembre.

Marquez ha poi avuto un brutto incidente a Mandalika, a seguito di un contatto con Marco Bezzecchi, che lo costringerà a saltare le tappe di Phillip Island e Sepang, i prossimi due appuntamenti iridati. La speranza è che il #93 torni gradualmente in attività senza forzare oltremodo, dal momento che il mondiale è ormai in cassaforte. Nel frattempo, un ex MotoGP è tornato a parlare della sfida tra Marc e Valentino Rossi, utilizzando alcune parole che sicuramente agiteranno il paddock. Andiamo a scoprire quali sono state le rivelazioni dell’ex pilota e tester della Honda in MotoGP.

Marquez, secondo Stefan Bradl ha copiato Valentino Rossi

L’ex pilota e tester di MotoGP, Stefan Bradl, ha parlato della rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez nel programma “Sport und Talk aus del Hangar 7” di Servus TV: “Valentino Rossi è stato in grado di dare una spinta pazzesca alla nostra categoria, rendendola famosa in tutto il mondo. Poi è arrivato Marc Marquez, il quale aveva proprio Rossi come idolo, ed il loro rapporto è poi peggiorato nel momento in cui lui ha alzato il livello. Marc ha copiato Valentino in tante cose, sia nelle corse e nei duelli in pista che nel rapporto con la stampa, soprattutto perché il giovane Marc ebbe un grande successo“.

Valentino Rossi iniziò a soffrire Marquez, e tra i due la situazione peggiorò sempre di più: “I duelli tra di loro ed il titolo mondiale hanno ampliato ancor di più tutto questo, a Valentino non piaceva il fatto che Marc lo copiasse per certi versi. Tuttavia, Marc mi sembra migliore di Valentino a livello sportivo, almeno in questo momento. Ognuno può vedere questa vicenda nel modo in cui vuole“.