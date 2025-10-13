Sainz e l’amore eterno con la Ferrari: la sua scelta lascia tutti senza parole

Carlos Sainz ha corso per la Ferrari per ben quattro stagioni, e pur avendo lasciato il Cavallino per accasarsi in Williams, ha iniziato ad acquistare una serie di supercar del Cavallino. Scopriamo il motivo della scelta.

La Ferrari ha visto transitare diversi piloti nel proprio team di F1, ed a modo loro, ognuno ha scritto la storia del Cavallino. Carlos Sainz ha portato a casa quattro vittorie nei suoi anni a Maranello, non sfigurando affatto nel confronto con Charles Leclerc, da tutti considerato uno dei migliori talenti della generazione attuale. Lo spagnolo ottenne la sua prima pole position, con annessa vittoria, nel 2022 a Silverstone, per poi ripetersi l’anno dopo a Singapore.

Nel 2023 fu l’unico pilota non Red Bull a vincere una gara, un’impresa che, a livello statistico, verrà ricordata a lungo. Il 2024 si è concluso con due vittorie, una in Australia e l’altra a Città del Messico, e quella in Sud America risulta essere, ad oggi, l’ultima vittoria della Rossa sino ad oggi, risalente quasi ad un anno fa. Sainz è ora passato in Williams dopo essere stato rimpiazzato con Lewis Hamilton, il quale, viste le deludenti prestazioni messe in mostra sino ad oggi, ha fatto rimpiangere e non poco lo spagnolo. Carlitos, nonostante la fine della storia d’amore con Maranello, è ancora un grande amante delle supercar prodotte in Italia.

Sainz, l’investimento nell’acquistare una lunga serie di Ferrari

In una recente intervista rilasciata a “COPE“, Carlos Sainz ha rivelato di aver acquistato diverse Ferrari nel corso degli ultimi anni, e non proprio dei modelli popolari delle auto del Cavallino. Nello specifico, del suo garage fanno parte la 812 Competizione, il SUV Purosangue, la Daytona SP3 e la più recente SF90 XX, ma pare che, a breve, arriverà un altro bolide a far parte della sua collezione.

Sainz ha così dichiarato: “Sto facendo una speciale collezione di Ferrari, che a me piacciono molto, ed ho deciso di mettere a loro delle targhe speciali con il numero 55. Ne ho quattro per la precisione, e la quinta mi arriverà un anno e mezzo, sarà la F80. Onestamente, non sono un grande fan delle auto stradali, ma mi è stato detto che è un ottimo affare acquistare le Ferrari, ed è meglio che tenere i soldi in banca. Si tratta di un buon investimento se si parla delle vetture speciali, in edizione limitata, che negli anni aumentano e di parecchio il loro valore. Preferisco investire il denaro in queste auto piuttosto che lasciarlo in banca“.