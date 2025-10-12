Sciagura in MotoGP, pioggia d’infortuni: mancheranno praticamente tutti

I fan che assisteranno alla prossima tappa del campionato di MotoGP rimarranno delusi. Saranno tanti i campioni che non scenderanno in pista in Australia e in Malesia.

Marc Marquez si è aggiunto alla lunga lista di infortunati della MotoGP. Il centauro di Cervera, infatti, si è procurato una frattura alla clavicola per una entrata kamikaze di Marco Bezzecchi nel primo giro del GP di Indonesia. Il pilota spagnolo è rientrato a Madrid per un consulto medico. Non dovrà operarsi, ma i medici hanno preferito una lenta convalescenza. Di sicuro salterà i prossimi due Gran Premi in Australia e in Malesia.

Il campione in carica, dato che ha chiuso la pratica a Motegi, potrebbe anche decidere di non prendersi rischi in questo finale di campionato. Le ultime due uscite stagionali sono da calendario programmate tra un mese a Portimao e Valencia. L’unica soddisfazione sarebbe quella di ottenere il record di vittorie, raggiungendo quota 100 successi nel Motomondiale nell’anno del suo nono riconoscimento iridato, come Valentino nel 2009, tuttavia una piccola caduta potrebbe avere degli effetti nefasti.

Nel 2026 Marc ha la concreta possibilità di vincere il suo decimo mondiale della sua gloriosa carriera. Farebbe bene a prepararsi con tutta calma al prossimo anno. Stesso discorso per Jorge Martin che si è nuovamente fatto male, ma è finito sotto i fermi per rimettere nella corretta posizione la clavicola. Il pilota dell’Aprilia è stato responsabile di una entrata nosense nella Sprint Race del Giappone in Curva-1, buttando in ghiaia anche Marco Bezzecchi.

Tutte le defezioni in MotoGP

Nel prossimo appuntamento mancheranno quindi il campione in carica, Marc Marquez, e l’ex numero 1 della griglia, Jorge Martin. A questi si aggiungono Ai Ogura e Maverick Vinales. Lo spagnolo della KTM è tornato con ancora dei postumi dell’infortunio alla spalla sinistra e ha scelto di evitare la doppietta di gare in programma. Non c’è alcun bisogno di forzare un rientro in una fase dove il campionato è già segnato.

Inoltre, si attende di capire se arriveranno dei sostituti per non lasciare sguarnita la griglia. Non è scontato che Ducati, Aprilia e KTM proveranno a mettere in pista dei sostituti all’altezza dei top rider. Nella Casa di Borgo Panigale si parla del collaudatore Pirro, ma potrebbe essere anche dato un premio, a Sepang, a un rider della Superbike. Lorenzo Savadori per Aprilia e Pol Espargarò per KTM potrebbero subentrare agli spagnoli assenti.