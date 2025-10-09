Chi sostituirà Marc Marquez infortunato? I candidati a scendere in pista per la Ducati

La Casa di Borgo Panigale dovrà gestire l’assenza di Marc Marquez nei prossimi due Gran Premi. La rosa dei rider si allarga anche alla Superbike.

La Ducati si è ritrovata a dover gestire in questo finale di stagione una situazione complessa a causa dell’errore compiuto da Marco Bezzecchi nel primo giro di Mandalika. Il pilota romagnolo, innervosito per un brutto start dalla prima casella della griglia, ha colpito in pieno il posteriore della Desmosedici GP-25 del campione del mondo. Ad alte velocità l’Aprilia e la Rossa hanno fatto un volo e i piloti sono stati disarcionati in modo violento.

Marc Marquez è sembrato subito tenersi il braccio destro, non facendo presagire nulla di positivo. Il centauro di Cervera è stato costretto a tornare a Madrid per dei controlli. Per sua fortuna l’infortunio alla clavicola non ha influito sulla spalla destra. Dovrà saltare i Gran Premi di Australia e Malesia, e in caso di recupero potrebbe tornare in pista tra un mese a Portimao o Valencia.

Il campione in carica ha subito chiarito che con il mondiale in tasca tornerà in sella quando se la sentirà. Non c’è bisogno di forzare in vista di un 2026 in cui il centauro spagnolo potrebbe arrivare a quota 10 riconoscimenti iridati. Ducati potrà fare affidamento su Pecco Bagnaia, ma dovrà trovare un sostituto all’altezza per le prossime due sfide asiatiche. Il regolamento della MotoGP prevede che “i team devono fare ogni ragionevole sforzo per fornire un pilota sostitutivo qualificato per adempiere ai propri obblighi di iscrizione entro 10 giorni dal ritiro”.

La ricerca del sostituto di Marc Marquez

Il candidato naturale è collaudatore Michele Pirro, già in pista con wildcard sebbene non abbia ottenuto performance top. Può vantare oltre 50 start in MotoGP tra il 2013 e il 2025. I piloti Ducati impegnati in altre competizioni, come la Superbike, terminano la loro stagione nello stesso fine settimana del Gran Premio d’Australia, ma potrebbero avere la loro possibilità di correre nel weekend successivo in Malesia.

Nicolò Bulega e Alvaro Bautista potrebbero fare al caso di Dall’Igna e Tardozzi. Lo spagnolo conosce bene l’ambiente della MotoGP, proprio come Danilo Petrucci e Andrea Iannone. A breve il brand emiliano annuncerà il pilota che prenderà parte alle prossime sfide in pista.