Fiat, altro che Panda: scende di migliaia di euro il prezzo della city car più elegante della gamma

La Fiat Panda continua a essere la city car più venduta del listino, ma c’è un’altra straordinaria utilitaria che è proposta a un prezzo di saldo.

Tutti vogliono una Panda! A giudicare dai numeri di vendita l’utilitaria torinese rimane la più ricercata dagli italiani. Cosa ha di così speciale? Pratica in città, funzionale per quattro persone e pronta anche a gite fuori porta.

Se non ci fosse la Panda, la Fiat veramente navigherebbe in una crisi molto profonda. La Casa torinese può fare affidamento anche su un’altra vettura che piace soprattutto al pubblico femminile per la sua eleganza. Dopo l’uscita di scena della precedente serie della Lancia Ypsilon, il gentil sesso sta dirigendo le sue attenzioni principalmente sulla Fiat 500.

La piccola vettura italiana è rimasta fedele alla tradizione, con il suo design sinuoso e chic. In città è impeccabile nei parcheggi, grazie alle sue dimensioni ridotte. Con 365 cm di lunghezza, una larghezza da 164 cm e un’altezza da 155 cm rappresenta una soluzione intelligente in un mare di SUV e crossover. Un modello che negli anni è migliorato negli allestimenti e nei dettagli, potendo essere omologato sia per quattro che per cinque persone. Sotto il cofano si parte da un 3 cilindri da 999 di cilindrata che offre un massimo di 70 cavalli. La velocità massima si attesta sui 164 km/h, con i consumi che si stanziano solo sui 5 litri ogni 100 km. Il prezzo di partenza è di 15.900 euro, ma preparatevi a una novità elettrizzante

Fiat 500 Hybrid Torino: prezzo eccezionale

Le auto ibride costano, figurarsi quelle italiane che vantano una storia speciale. La nuova 500 è nata nel segno della città dove sorgeva la leggendaria fabbrica del Lingotto. Vi è addirittura la Mole Antonelliana vicino al logo Hybrid. Un vanto per tutti coloro amano lo stile Fiat. Con il modello full electric che stenta a decollare, anche a causa di un prezzo di partenza sostenuto, i vertici del Gruppo Stellantis hanno deciso di offrire la versione ibrida della 500 a un costo in linea con le esigenze della fascia media.

La 500 Hybrid Torino parte da un prezzo di vendita minimo di soli 18.950 euro. Sotto al cofano equipaggia internamente un 3 cilindri da 1000 di cilindrata, con una potenza massima che è di 65 cavalli. Gli interni sono curati con la presenza di uno schermo da 10,25 pollici. Per maggiori informazioni vi suggeriamo di consultare il sito web della Casa piemontese.