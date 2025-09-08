La FIAT Panda ora trema: queste auto costano meno, la sfida è lanciata

La FIAT Panda è sempre l’auto più venduta in Italia, ma ci sono diversi modelli che nel mese di settembre costano meno nel nostro paese. Andiamo a scoprire i dettagli sulle rivali.
Il dominio della FIAT Panda sul mercato italiano sta per terminare? Dirlo può sembrare prematuro, dal momento che vende in media 100.000 esemplari ogni anno, staccando di netto la concorrenza, ma le cose potrebbero cambiare in chiave futura. Nel mese di settembre del 2025 ci sono infatti ben otto auto che costano meno della Panda citycar, che grazie ad una promozione attivata dalla casa di Torino in questi giorni costa 10.650 euro. Tuttavia, per la versione più accessoriata, vale a dire la Pandina, servono ancora 16.300 euro.
Qui viene applicato un duplice sconto, con 1.500 euro garantiti dal bonus finanziamento più 1.250 euro di bonus FIAT. Nelle prossime righe, dunque, andremo a scoprire quali sono le auto che a settembre costano meno della Panda, elencate sul sito web “Autoeveryeye.it“. Siamo certi che tutti voi potrete trovare una valida occasione per poter aggiornare il vostro garage.
FIAT, anche la Grande Panda costa meno della Panda
Ecco quali sono le auto che a settembre del 2025 costano meno della FIAT Panda in allestimento Pandina.
- Renault Clio: La variante Evolution SCe 65 MY24 può essere acquistata al prezzo di 15.950 euro, nella sua versione da 65 cavalli di potenza massima;
- Dacia Spring: La versione 45 Expression è una delle auto elettrice più economiche, in vendita a settembre a soli 14.900 euro;
- Leapmotor T03: La piccola citycar cinese ad emissioni zero sarà tua a soli 15.900 euro, con uno sconto di 3.000 euro in questo mese rispetto al prezzo di listino;
- Toyota Aygo X: Si tratta della vettura più piccola della gamma del colosso nipponico,. tua per tutto il mese a 15.950 euro, grazie a 3.000 euro di sconto indipendentemente dal tuo usato, con 47 rate da 119 euro al mese;
- Opel Corsa: Per il mese di settembre sarà disponibile ad un prezzo di soli 13.950 euro, per quanto riguarda la versione Edition 1.2 a benzina da 100 cavalli di potenza massima e con cambio manuale, optando per il finanziamento con 32 rate da 99 euro al mese;
- FIAT Grande Panda: Parliamo della nuova versione a benzina, che in questo mese sarà in promozione ad un prezzo di soli 14.950 euro, ridotto di 2.000 euro rispetto a quello di listino;
- Hyundai i10: Prezzo di 15.000 euro mediante la sottoscrizione di un finanziamento;
- Hyundai i20: Il prezzo è di soli 15.800 euro, un’altra occasione che non potete lasciarvi sfuggire.