Ducati, Dall’Igna elegge il degno rivale di Marc Marquez: gelato Pecco Bagnaia

Nel box Ducati stanno ammirando le super performance del primo inseguitore in classifica di Marc Marquez. Il commento di Dall’Igna è emblematico dopo il GP di Barcellona.

Luigi Dall’Igna ha espresso, come sempre, un giudizio sincero sulle performance viste in pista nello scorso weekend di Barcellona. Il direttore tecnico della Ducati ha ammirato una prestazione sontuosa di Alex Marquez che, da mastino indomabile, ha interrotto la striscia di vittorie del fratello maggiore. Nel 2025 la crescita del centauro del team Gresini Racing è stata esponenziale con un feeling ritrovato sulla Desmosedici, dopo un 2024 opaco e condizionato da troppo errori.

In passato il più giovane dei fratelli Marquez cadeva spesso, perdendo anche di vista il vero obiettivo: ovvero maturare esperienza in sella alla Desmosedici. La regolarità è finalmente arrivata, proprio nell’anno in cui Pecco Bagnaia è piombato in una crisi di risultati senza precedenti. Con la vittoria a Barcellona Alex ha fortificato la seconda posizione nel campionato, mandando un messaggio chiaro alla dirigenza della Casa di Borgo Panigale. Nel caso in cui la Ducati decidesse di separarsi dall’italiano, Alex potrebbe diventare un serissimo candidato per ricomporre la coppa HRC 2020 con Marc. Sarebbe il coronamento di un percorso di crescita cominciato in Gresini nel 2025.

Il commento di Luigi Dall’Igna

La Ducati ha celebrato il sesto titolo costruttori di fila. Il direttore tecnico veneto, sul suo profilo LinkedIn, ha espresso la sua gioia per le performance dei ragazzi. “Si è conclusa, nel modo più gratificante, l’incredibile serie di sette doppiette consecutive nelle gare Sprint e nelle gare per l’immenso Marc Marquez, che si è assicurato un prezioso secondo posto nella classifica del campionato del mondo“, ha annunciato l’ingegnere.

“Una striscia interrotta da un degno rivale, Alex Marquez, che avrebbe meritato di vincere la gara di sabato nel suo miglior weekend da quando è arrivato nella classe regina: pole, GP e giro più veloce sono il suo bottino, con l’emozione di un Gran Premio controllato e gestito come un vero campione in quella che è stata la sua prima vittoria significativa nel duello diretto con il fratello Marc“, ha affermato Dall’Igna. Una frecciatina a Bagnaia che non ha mai battuto in pista il compagno di squadra. L’unica vittoria di Austin di Pecco è arrivata quando il leader della classifica si era steso al suolo.