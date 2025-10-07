Lamborghini come FIAT, problemi in famiglia: arriva una batosta per Elettra

La nipote di Ferruccio Lamborghini deve accettare un duro verdetto della Cassazione. La richiesta di Elettra non è stata accettata dalla corte.

Successi e fama grazie ai social media, un fenomeno dilagante che vede talenti e non, di giovani sconosciuti fino a ieri, trovare uno spazio di visibilità a colpi di click. In questo mondo fatto d’immagine uno scatto giusto pubblicato su un noto social vale molto di più dell’impegno di tanti ragazzi che studiano per un titolo o di persone che svolgono con alta professionalità un lavoro tutti i giorni per la collettività.

E’ la dura legge dello show business dove le luci dei riflettori passano attraverso una visibilità e un nome, a volte. La nota cantante e donna dello spettacolo Elettra Lamborghini, seguitissima da migliaia di giovani sui social per il suo carattere irriverente, aveva presentato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un’istanza di deposito di marchio patronimico, vale a dire quello costituito dal nome e cognome da associare ad una linea di cosmetici.

Sconfitta in tribunale per Elettra Lamborghini

L’associazione con il nome di chi segue la cantante è quasi automatica con le auto sportive a marchio Lamborghini, famose in tutto il mondo; oggi l’azienda è interamente posseduta dalla tedesca Volkswagen. Questo dato è importante perché aiuta a comprendere come la nipote di Ferruccio non ha più nulla a che vedere con la Casa di Sant’Agata Bolognese.

La questione ha preso pieghe inaspettate per la giovane show girl ed Automobili Lamborghini S.p.A. hanno portato la questione fino in Cassazione. Gli Ermellini hanno ribaltato quanto aveva ottenuto la Lamborghini in un precedente verdetto, dal momento che, come si legge nel provvedimento, “[…] la fama acquisita dalla cantante nello show business non è sufficiente per sopravanzare i diritti che su quel cognome ha un marchio di automobili di chiara fama internazionale come è per l’appunto Lamborghini”.

La Cassazione ha rimandato la questione alla Commissione dei ricorsi, che avrà ora il compito di riaprire il caso, ma la show girl sembra non demordere. Quale sarà l’epilogo della vicenda? Seguiremo la diatriba giudiziaria per appagare la curiosità dei tanti ammiratori che seguono la vita di Elettra Lamborghini sotto i riflettori e fuori dal mondo dello spettacolo via social.