Elettra Lamborghini prende il nome da un’auto: ecco di quale si tratta

E’ tra i personaggi più irriverenti della nostra epoca e piace al pubblico per la sua genuinità, Elettra Lamborghini ha un secondo nome iconico.

L’erede dell’impero di Ferruccio è un esempio per tante ragazze della nuova generazione. Il suo stile provocatorio e le sue movenze sul palco non sono passate inosservate. Con quel cognome già si farebbe notare in ogni angolo del mondo. Se poi ci si aggiunge un nome che lascia un segno e un corpo con più di curve del tracciato di Imola il risultato è garantito in TV.

Elettra ha compiuto 30 anni lo scorso 17 maggio. E’ nata a Bologna da Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino, figlio del leggendario Ferruccio Lamborghini, e si è costruita una immagine di pop star, grazie a successi musicali che hanno fatto ballare milioni di giovani. Ha trovato popolarità in programmi come Super Shore 16, trasmesso in Spagna e in America Latina e nel docu-reality di MTV Riccanza. Ha scelto di posare nuda per Playboy Italia.

Nel ruolo di cantante è arrivata ad esibirsi in discoteche, eventi e persino a Sanremo. Grazie a brani orecchiabili, perfetti per una sera d’estate con gli amici in spiaggia, ha trovato il successo. Ha cominciato anche a svolgere il ruolo di opinionista in Reality Show come L’Isola dei Famosi e al Chiambretti Night. Si è fatta notare per la sua piccata personalità e la battuta pronta.

Il secondo nome di Elettra Lamborghini

In carriera ha avuto importanti collaborazioni, come quelle con i rapper Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Dopo aver celebrato diversi riconoscimenti in ambito musicale, si è lanciata nel programma Ex on the Beach Italia, nelle vesti di presentatrice. Dopo i successi Pem Pem e Mala, la cantante ha scelto di sposare il disc jockey olandese Afrojack. La coppia vive a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul lago di Como quando non sono in tour. La bolognese ha lasciato il segno anche nel singolo Cupido RMX insieme a Khea, Duki e Quavo. Ecco quale auto usa nella vita di tutti i giorni Elettra.

Elettra Lamborghini ha ammesso la sua bisessualità ed è stata ancora più apprezzata per il coming out. Nel suo parco auto vi sono numerosi modelli storici della casa del Toro. Del resto il suo secondo nome di battesimo è Miura. La vettura sportiva prodotta dalla Lamborghini tra il 1966 e il 1973 è una icona del Made in Italy. Presentata al Salone dell’automobile di Ginevra del 1966, la Miura P400 lasciò tutti a bocca aperta, come riesce anche ad Elettra sul palco e sul piccolo schermo.