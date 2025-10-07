Hamilton svela un agghiacciante problema della Ferrari: spunta poi una piccola speranza per il futuro

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha fallito l’appuntamento con la gloria in Ferrari. Ecco il problema che ha dovuto gestire a Singapore.

Lewis Hamilton sta continuando il suo calvario al volante della SF-25. Il pilota ha lasciato la Mercedes con la speranza di scrivere una nuova pagina di storia in Italia. Una idea basata sia sul calo di performance avuto nella nuova era ibrida dal team della Stella a tre punte, sia sul risultato maturato al termine della scorsa annata dalla squadra capitanata da Frederic Vasseur.

Il team principal francese ha voluto fortemente il vincitore di 105 GP in carriera in F1 per portare quel quid in più che mancava in una Scuderia, dopo l’addio di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, privata di un campione del mondo. Lo start stagionale è stato illusorio perché Lewis era riuscito con una guida impeccabile a vincere la Sprint Race di Cina, seconda tappa del campionato. Sembravano esserci i presupposti per una sfida di alto profilo con i principali competitor, ma la favola è durata poco.

Hamilton non è mai riuscito a mettere i piedi su un podio in questa annata, mentre il monegasco ha colto 5 podi. La SF-25 si è confermata anche a Singapore un’auto ricca di problemi tecnici. Leclerc, nonostante una buona partenza, è stato sverniciato da Kimi Antonelli a causa di un lift e coast necessario, mentre Hamilton è arrivato ottavo e ha subito anche una penalità per un problema all’impianto frenante.

L’annuncio sconsolato di Lewis Hamilton dopo il GP di Singapore

Non è bastato il passaggio alle gomme soft nell’ultimo stint per ottenere la quinta posizione in classifica, davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. I freni della SF-25 del numero 44 hanno fatto i capricci negli ultimi km della sfida. Lewis ha chiuso alle spalle anche dell’Aston Martin di Fernando Alonso per il mancato rispetto dei track limits nell’ultimo giro. Con i cinque secondi di penalità ha concluso ottavo.

“[…] Purtroppo un problema ai freni ci è costato un sorpasso e la possibilità di marcare più punti. Avevamo il potenziale per essere più avanti questo weekend a cominciare dalla qualifica: ora l’obiettivo è massimizzare il nostro pacchetto in vista di Austin ed eseguire tutto alla perfezione per portare a casa il maggior numero di punti possibili”, ha spiegato Lewis Hamilton come riportato sulle colonne di Formulapassion.it.