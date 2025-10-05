MotoGP GP Indonesia, Gara: Aldeguer domina, incidente spaventoso per Marc Marquez

Nel diciottesimo appuntamento della stagione la Ducati ha festeggiato la Triple Crown. Marc Marquez è stato centrato in pieno, al primo giro, da Marco Bezzecchi in un crash terrificante.

Si era capito già dalle prove libere del venerdì che Marco Bezzecchi avrebbe potuto accorciare il gap in classifica da Pecco Bagnaia. Il riminese ha sfoderato un ritmo insostenibile per la concorrenza, strappando una pole position da applausi. L’unico pilota in pista del team factory dell’Aprilia, dopo l’ennesimo infortunio di Jorge Martin, ha avuto un pessimo start nella Sprint Race, scivolando in settima/ottava posizione nelle prime curve. E’ stato costretto a superarsi per arrivare all’ultimo giro a contendere il successo a Fermin Aldeguer.

Il pilota italiano dell’Aprilia è stato impeccabile e, con un sorpasso chirurgico al rookie della Ducati, ha vinto la Sprint Race e si è portato a -20 in classifica da Pecco Bagnaia. Nel GP di Indonesia, allo spegnimento dei semafori, dalla pole position Marco Bezzecchi ha provato a tenere a bada Fermin Aldeguer e Raul Fernandez. Il romagnolo ha scelto una mescola soft all’anteriore e media al posteriore, trovandosi nella stessa condizione di dover rimontare dopo uno scatto rallentato.

Marc Marquez e Marco Bezzecchi sono caduti dopo pochi metri a causa di un errore del romagnolo. Innervosito da un’altra brutta partenza, l’Aprilia RS-GP25 di Bezzecchi ha centrato il retrotreno della Ducati Desmosedici GP-25. L’italiano ha buttato via una occasione veramente ghiotta, ma non ha calcolato bene la manovra interna e verrà penalizzato. Poco dopo è caduto anche Joan Mir.

GP Indonesia: spavento per Marc Marquez

Pedro Acosta, caduto nella sfida breve del sabato, ha preso la testa della classifica. Aldeguer al quarto giro ha sopravanzato Marini che è stato penalizzato nella SR. Il rookie della Ducati si è messo negli scarichi del connazionale della KTM. Alle spalle della top 3, Raul Fernandez e le due Yamaha M1 di Rins e Quartararo.

Marc Marquez, dopo il crash al primo giro, è stato portato al centro medico con un evidente problema al braccio destro. Aldeguer ha scavalcato al settimo giro Acosta, provando poi la fuga. Al nono giro è caduto anche Pecco Bagnaia, sempre più in affanno sulla Rossa. Marini ha lottato con il centauro della KTM per la seconda posizione. La gara si è messa bene per Aldeguer che è scappato vita con diversi secondo di vantaggi. Rins, in grande spolvero, ha messo pressione ad Acosta. Quest’ultimo ha concluso al secondo posto. Ha chiuso terzo Alex Marquez. Per il fratello maggiore vi sarebbe un biglietto di ritorno per Madrid per operare la clavicola fratturata.