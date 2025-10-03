Prezzo alla portata e 30 km con un litro di benzina: la city car che ridicolizza la Fiat Panda

In Italia la Fiat Panda rimane in cima alle classifiche di vendita, ma ci sono tantissime vetture di qualità che propongono consumi da favola.

L’Italia, Paese di poeti, navigatori e automobilisti. Le nostre trafficate città, Milano, Roma, Napoli, Palermo sono l’esempio di come gli italiani scelgono di muoversi. Le Fiat restano in cima alla lista di gradimento soprattutto grazie al modello Panda, che generazione dopo generazione ha messo alla guida milioni di italiani. Le caratteristiche di affidabilità, praticità e comodità alla guida fanno della Panda una valida city car da usare con tutta la famiglia.

Un mezzo all-terrain in miniatura che fino ad oggi non ha sofferto la concorrenza neppure quella nipponica. Il leader incontrastato resta sul fronte delle city car Toyota, che con auto piccole, belle ed affidabili è riuscita a conquistare presto anche in Italia una fetta di mercato. Il successo della Casa dalle tre ellissi è più che meritato anche grazie ad una assistenza capillare sul territorio capace di coprire da nord a sud in Italia le esigenze della clientela. Dal Giappone sono due le proposte alternative alla Panda ma con un plus in più secondo noi.

La proposta più amata della Toyota

Alla Yaris si affianca la Aygo X che è una citycar di indubbio prestigio che si presenta con una lunghezza da 378 cm, una larghezza da 174 cm e un’altezza da 153 cm. Bella, piccola, innovativa, ai vertici del suo segmento nella versione Full Hybrid e si tratta del primo caso per un segmento A in Europa. In questo modo l’impatto dell’emissione di CO2 è del 18% e chi vorrà potrà richiederla anche nell’allestimento GR Sport. In questo caso preparatevi a divertirvi a bordo perché occorre avere un bel manico per domare il piccolo genio.

Comoda, può accogliere a bordo 5 persone, termica è un 3 cilindri da 1500 di cilindrata, potenziandosi dunque rispetto alla sola benzina. L’erogazione massima è di 116 cavalli, con un picco di velocità di 172 km/h, e percorre trenta Km con un litro. Le linee sono futuristiche, gli occhi a mandorla e un posteriore con un bel taglio la rendono un auto giovane, frizzantina, compagna ideale per districarsi nel traffico cittadino, ma non manca la possibilità di carico abbattendo i sedili posteriori e poi è una Toyota, una firma di garanzia per ogni automobilista. Scopritela nelle concessionarie nella nuova veste che promette faville.