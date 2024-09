Avete mai visto la Panda della Toyota? La somiglianza è pazzesca

La FIAT Panda è un’icona tutta italiana, ma oggi vi parleremo di un modello di casa Toyota che la ricorda in tutto e per tutto.

Il successo che ha ottenuto la FIAT Panda nei suoi quasi 45 anni di storia è ben noto, ed ancora oggi, continua ad essere l’auto più amata dagli italiani. Pensate che è la più venduta sul mercato nostrato dalla bellezza di 12 anni, e per una citycar che nacque, nella sua prima versione, nel lontano 1980 non era affatto un risultato scontato.

Il 2024 è un anno ricco di novità per la FIAT Panda, dal momento che a febbraio è stata svelata la nuova generazione della citycar, la più tecnologica di sempre, che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano d’Arco per molti anni ancora. A luglio è stata invece svelata la Grande Panda, che nulla ha a che fare con la Panda, essendo un SUV di Segmento B (elettrico ed ibrido) che punta a sbancare anche in Europa. Ma ora è arrivato il momento di parlare di una Toyota che è identica alla nostra Panda, che molti di voi potrebbero non conoscere.

FIAT, ecco il clone Toyota della Panda

Quello che vedrete oggi non potrà non destabilizzarvi, dal momento che dal Giappone è arrivato un clone della FIAT Panda. Per la precisione, la vettura che ha ripreso lo stile della Panda è la Toyota Sienta, una citycar che è sul mercato da moltissimi anni. La sua produzione è iniziata nel settembre del 2003, ed è una piccola monovolume basata sulla Yaris, con 7 posti a disposizione a bordo.

Abbiamo detto che si tratta di un’auto poco nota, ed è così perché non è mai arrivata sul mercato europeo e su quello italiano. Viene commercializzata in Giappone, a Singapore, ad Hong Kong, in Indonesia, a Taiwan ed in Thailandia. La prima generazione, prodotta dal 2003 al 2015, non aveva nulla a che fare con il design della Panda, ma è la terza generazione, nata nel 2022, ad aver ripreso le forme della citycar italiana, come potete ben notare anche da questo scatto.

Viene costruita sulla piattaforma GA-B condivisa con la Yaris, ma è molto più simile alla FIAT Panda piuttosto che alla sorellina giapponese. Il motore è un 4 cilindri da 1.500 cc di cilindrata, con 80 cavalli di potenza massima. Ottimi i consumi, da 28,8 km di media con un litro di benzina. Il prezzo, rapportato al cambio attuale, è pari a 14.278 euro, ma come detto, non arriverà mai da noi.