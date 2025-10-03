Lorenzo non ha più dubbi su Marquez: la frase è una mazzata a Valentino Rossi

Jorge Lorenzo è tornato a parlare di Marc Marquez dopo la conquista, da parte di quest’ultimo, del nono titolo mondiale a Motegi. Il maiorchino se ne esce con un giudizio definitivo.

Dopo una lunga rincorsa ed anni molto difficili, Marc Marquez è finalmente tornato sul tetto del mondo della MotoGP, festeggiando a Motegi, nel week-end del Gran Premio del Giappone, la vittoria del nono titolo mondiale. Per la quarta volta in carriera, è riuscito a chiudere i conti nel paese del Sol Levante, nel giorno del ritorno al successo di Pecco Bagnaia. Una festa completa per la Ducati, che ha messo a referto la prima doppietta del 2025 con il team factory, ritrovandosi con due piloti chiaramente davanti a tutti.

Marquez ha vissuto un 2025 da favola, facendo capire, sin dai test invernali, che non ci sarebbe stata speranza per la concorrenza, a cominciare dallo stesso Pecco. Il feeling che lo spagnolo ha trovato con la Desmosedici GP25 è stato eccellente, e gli ha permesso di primeggiare anche su piste che, in passato, non lo avevano visto protagonista, come il Mugello, Assen o Spielberg. Tutto il mondo del motorsport si è complimentato con il #93 dopo la vittoria del mondiale, ma Jorge Lorenzo è forse colui che ha rilasciato il commento più rumoroso.

Marquez, per Lorenzo è già il migliore della storia

Durante il podcast “Duralavita“, Jorge Lorenzo ha parlato di Marc Marquez, tessendone le lodi dopo il nono titolo mondiale: “A mio modo di vedere, Marc è già il miglior pilota della storia, e posso spiegare perché la penso così. Non c’è mai stato nessun compagno di squadra che è stato in grado di batterlo. Valentino Rossi è stato a volte battuto dal compagno di squadra, come accaduto con Vinales. Ai tempi di Agostini, era tutto molto diverso, visto che 30 o 40 anni c’era tanta differenza tra le moto migliori e quelle meno prestazioni. Si correva inoltre in tante categorie, ora la competizione è molto più intensa, è difficile confrontare le varie epoche“.

Lorenzo ha poi aggiunto: “Per come la vedo io, credo che Marquez sia il più completo tecnicamente, il migliore in assoluto. Secondo me, quegli anni alla Honda, con la caduta e l’infortunio di Jerez de la Frontera, gli sono costati almeno altri 2 o 3 titoli mondiali in più. Solo la caduta e la sfortuna lo abbiano privato di tanti anni al top, e non va dimenticato che aveva tra le mani una moto inferiore“.