Leclerc fa tremare la Ferrari: potrebbe andarsene a stretto giro, ecco le alternative

Charles Leclerc è in rotta con la Ferrari, e non potrebbe essere altrimenti considerando la pochezza di competitività delle monoposto di questi anni. In vista del futuro, il monegasco vuole tutelarsi.

La storia d’amore tra Charles Leclerc e la Ferrari potrebbe essere giunta al capolinea, e solo un improbabile cambio di rotta in vista del 2026 potrebbe cambiare le carte in tavola. In sette stagioni a Maranello, il monegasco non ha mai avuto un’auto competitiva per tutto l’arco di un campionato, mantenendo la leadership del mondiale solo nei primi round del 2022, prima che la Rossa crollasse sotto il peso di un’affidabilità scadente e di sviluppi poco funzionali.

La Ferrari, dopo aver sfiorato il titolo mondiale costruttori lo scorso anno, era chiamata a contendere il campionato alla McLaren nel 2025, ma l’hype che si era creato nel corso dell’inverno è stato prontamente spazzato via dai risultati della pista. Leclerc si è trovato tra le mani un’auto pessima come la SF-25, incapace di battagliare spesso anche contro Red Bull e Mercedes, team che comunque hanno dominato gli ultimi 15 anni della F1, mentre il Cavallino è a digiuno dal 2008. Ed ora più che mai, a meno di una competitività ritrovata con i regolamenti che esordiranno nel 2026, Charles starebbe pensando di lasciare la Scuderia modenese.

Leclerc, per il 2027 parla con McLaren, Aston e Mercedes

Secondo le indiscrezioni riportate da “RMC Motori” nel corso delle ultime ore, Charles Leclerc starebbe prendendo contatti con McLaren, Aston Martin e Mercedes in chiave 2027. La sua permanenza in Ferrari per la stagione 2026 non è in dubbio, e potrà così valutare, con l’avvento dei nuovi regolamenti, quale sarà il progetto tecnico migliore e su cui puntare. Nel frattempo, il manager Nicolas Todt avrebbe iniziato a guardarsi intorno, avviando dei colloqui con i rappresentati delle squadre sopracitate.

In occasione del GP d’Italia, Todt ha avuto dei colloqui con Andrea Stella ed Alessandro Alunni Bravi della McLaren, mentre in estate, c’erano stati degli incontri tra lo stesso Leclerc e Lawrence Stroll, il proprietario dell’Aston Martin. Inoltre, Charles si sarebbe incontrato con Toto Wolff a Capri, così da sondare il terreno sulle alternative più interessanti che il mercato propone. Secondo le suddette indiscrezioni, la McLaren sarebbe la favorita in un eventuale piano d’ingaggio del monegasco, operando uno scambio con il Cavallino e cedendo Oscar Piastri, attuale leader del campionato. Ricordiamo che Leclerc ha un contratto con il Cavallino in vigore sino al 2029, ma in caso di mancanza di risultati, potrebbe liberarsi alla fine della prossima stagione.