Briatore e l’annuncio clamoroso sulla Ferrari: nessuno se lo aspettava, Vasseur non può stare tranquillo?

Flavio Briatore è da sempre uno dei protagonisti del paddock di F1, e pur essendo un personaggio molto discusso, il suo parere è sempre interessante. Il manager ha parlato della Ferrari e delle sue difficoltà.

Dopo una breve pausa di un week-end, la F1 torna in scena a Singapore per una delle ormai tante gare in notturna previste in calendario. Quella di Marina Bay è una pista tortuosa e massacrante per i piloti, che si ritrovano a bordo delle auto con 30 gradi di temperatura e picchi di umidità elevatissimi, su un tracciato che non lascia spazio al minimo margine di errore. La Ferrari non arriva a Singapore con i favori del pronostico, ed appare più che ottimistico pensare che la Rossa possa lottare per la vittoria, ma anche solo per il podio.

La SF-25 è tornata ad essere stabilmente la quarta forza del campionato, vista la resurrezione della Red Bull, che ha consentito a Max Verstappen di sbancare Monza e Baku, ed i passi in avanti mostrati dalla Mercedes nelle ultime uscite. Ancora una volta, la Ferrari ha fallito e si è ritrovata costretta a rinunciare al mondiale, senza riuscire a portare a casa neanche una vittoria di tappa. Flavio Briatore ha detto la sua sulla crisi del Cavallino, escludendo un suo approdo a Maranello nel corso dei prossimi anni.

Ferrari, Briatore loda Vasseur ed esclude un passaggio in rosso

Durante una recente intervista rilasciata al programma “La Politica nel Pallone” Flavio Briatore è stato posto davanti ad un interessante interrogativo, venendo interpellato su un suo possibile approdo futuro al muretto della Ferrari come team principal. Il manager ed imprenditore non ha esitato a negare tutto: “Io a Maranello in futuro? Sono qui a Londra con la mia squadra, ho già i miei problemi, penso che loro risolveranno, prima o poi, i loro problemi“.

Briatore non vede certo nella figura di Frederic Vasseur il primo problema della Scuderia modenese, che da troppi anni ormai attende il proprio riscatto. L’advisor dell’Alpine ha così preso le parti del francese: “Se devo essere onesto, conosco bene Vasseur e so che è una persona molto valida, la Ferrari ha bisogno di una macchina per poter tornare a vincere ed in questa stagione non è stata di certo competitiva. Va detto che è ciò che è successo anche a tutti gli altri, la McLaren è stata l’unica squadra ad avere un’auto molto forte nell’arco di questo campionato“.