MotoGP, Bagnaia rinato: vittoria senza appelli nella Sprint Race del Giappone

Pecco Bagnaia è riuscito a risollevarsi da una situazione di crisi debilitante in pista sulla Ducati Desmosedici GP25, dominando la Sprint Race del Giappone.

Tutti si aspettavano un Marc Marquez al primo posto a Motegi, ma a lasciare a bocca aperta per la prima volta in stagione in una sfida del sabato è stato Pecco Bagnaia. Dopo i test di Misano miracolosamente il pilota torinese pare aver trovato il giusto feeling sulla Desmosedici GP25, una sintonia che è sempre mancata nel corso del 2025.

Il campionato oramai è ai titoli di coda. Marc con il secondo posto conquistato nella sfida breve di sabato, ha raggiunto quota 521 punti, +191 sul fratello Alex, fuori dai punti. Se domani sarà a +185 diventerà campione per la nona volta in carriera. Andiamo per ordine e facciamo un passo indietro alle qualifiche. Bagnaia ha siglato una pole position da record con il tempo di 1’42”911, nuovo riferimento assoluto per la MotoGP sul tracciato di Motegi.

Il rider della Ducati ha anticipato di appena 92 millesimi un redivivo Joan Mir, in grado di riportare la Casa dell’Ala dorata in prima fila. Dalla terza casella della griglia si è classificato Marc Marquez, che ha pagato 132 millesimi dal teammate e scatterà accanto a loro.

Bagnaia: fuga per la vittoria

Pecco è scattato benissimo dalla pole e ha imposto un ritmo indiavolato. Alle sue spalle è stata una sfida tra Mir, Marquez e Acosta. Pecco è andato via a suon di giri veloci e alla fine si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con un vantaggio di un paio di secondi sulla concorrenza. Il Cabroncito, arretrato in quarta posizione, ha lottato con lo Squalo di Mazarrón e il connazionale della Honda.

Pedro Acosta ha completato il podio con la KTM davanti alla Honda di Mir. C’è stato un botto al via tra le Aprilia di Bezzecchi e Martin. Il madrileno ha commesso un errore in staccata alla prima curva della Sprint Race del Giappone, stendendo il teammate e facendosi male. Si è rotto la clavicola destra rotta e dovrà essere anche operato e salterà l’appuntamento di domani. Per Marco Bezzecchi, per fortuna della Casa di Noale, c’è stata solo una contusione alla gamba destra. Bagnaia dovrà replicare nella sfida di domani.