Bagnaia vuole rialzarsi, ecco la sua arma segreta: è una leggenda della Ducati

Pecco Bagnaia si prepara per il finale di stagione, e non avendo obiettivi in termini di classifica iridata, dovrà dare tutto pur di riuscire a trovare il feeling sulla sua Ducati. Un campione della MotoGP lo assiste.

La MotoGP sta per sbarcare a Motegi per il Gran Premio del Giappone, dominato lo scorso anno da Pecco Bagnaia, il quale non ebbe rivali sin dalle prime fasi. In quest’edizione sarà più complicato veder riproporsi uno scenario simile, date le gravi difficoltà del tre volte campione del mondo. Pecco è da tempo fuori dalla lotta per il mondiale e rischia di perdere anche il terzo posto, a vantaggio dell’Aprilia di Marco Bezzecchi che lo segue ad appena 8 lunghezze di distacco.

In sella alla Ducati Desmosedici GP25, sin dai test invernali, il rider nativo di Chivasso non ha mai trovato il feeling, e le cose non hanno fatto altro che peggiorare durante l’anno. Marc Marquez, dal canto suo, ha dettato legge sulla stessa moto, seguito dal fratello Alex, che è l’unico ancora matematicamente in corsa per il titolo. Bagnaia dovrà sfruttare l’ultima parte di stagione per risolvere i propri guai, così da ripartire da basi ben più solide nella prossima stagione.

Bagnaia, le parole sull’aiuto di Stoner a Misano

Il test di Misano si è concluso con un’ottava posizione per Pecco Bagnaia, che ha girato in 1’30”339. A dispetto di un piazzamento non troppo eccellente, il tre volte iridato è apparso fiducioso e soddisfatto: “Dal mio punto di vista, abbiamo fatto un buon lavoro nel test per capire quante più cose possibili, era importante come prova per cercare di capire al meglio il nostro pacchetto. Stavamo solamente provando cose diverse e configurazioni varie sulla moto. Posso dire di aver girato parecchio e credo che il test sia stato molto positivo, con un ritmo abbastanza forte. Sono riuscito ad andare forte, ho fatto il giro più veloce guidando con il mio stile, sono abbastanza contento“.

A sorpresa, nel box di Bagnaia era presente anche il due volte campione del mondo di MotoGP Casey Stoner, che più volte, nel corso di questa stagione, ha preso le difese del rider nativo di Chivasso. Pecco si è detto molto felice della vicinanza dell’australiano: “Mi sono sentito bene sulla moto, devo dire che anche Casey mi ha aiutato molto, conosce benissimo la moto anche da fuori. La sua prospettiva è incredibile per poter capire al meglio alcune cose. Nella giornata di test, il suo aiuto mi è stato molto utile“.