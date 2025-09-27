La Volkswagen crede nel nuovo modello che riporta in vita un nome storico: c’è già la promessa ai clienti

In casa Volkswagen c’è bisogno di risollevarsi da anni complicati, ed un nuovo modello è pronto per conquistare la clientela. Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti, le aspettative sono molto alte.

Il brand Volkswagen non ha alcuna intenzione di voltare le spalle all’auto elettrica, come molte altre case hanno iniziato a fare nel corso degli ultimi mesi. Di recente, è stato svelato il concept della nuova Polo, così come quello della Cross ad emissioni zero. Nel 2026 arriverà anche la versione di serie del concept ID.Every1, che sarà chiamato nuova Lupo, andando così a riprendere un nome storico, da inserire nel contesto di una nuova citycar full electric.

La Lupo originale è stata prodotta tra il 1998 ed il 2005 e condivideva il pianale con la Seat Arosa, che era uscita con anno di anticipo. Si trattava di una superutilitaria che poi cedette il passo alla Volkswagen Fox, con una lunghezza massima di soli 3.527 mm, per un peso compreso tra gli 825 ed i 1.057 kg a seconda della versione che si sceglieva. La nuova Lupo sarà disponibile in versione solamente elettrica e sarà il modello entry level della gamma ID., con tanta voglia di fare concorrenza alle case cinesi, che continuano ad avanzare in tutti i tipi di segmento.

Volkswagen, la nuova Lupo vuole vendere più della vecchia

A proposito della nuova Volkswagen Lupo, il membro del Consiglio di Amministrazione, Kal Grunitz, in un’intervista ad “AutoExpress“, ha affermato di considerare quest’auto come l’unico modello in grado di fronteggiare l’avanzata dei cinesi: “Per noi è fondamentale avere un veicolo entry level, se non lo facciamo noi saranno i cinesi a farlo. Se i primi utenti, appena presa la patente, decidessero di puntare su un’auto cinese, potrebbero rimanere con un’auto cinese anche in futuro. Non sarà facile, il prezzo non sarà inferiore ai 20.000 euro, ma parliamo comunque di un’auto progettata e costruita in Europa, con una filiera produttiva in Europa, sarà molto impegnativo“.

A parere di Grunitz, la nuova Volkswagen Lupo potrebbe ottenere risultati eccezionali sul fronte delle vendite, facendo molto meglio rispetto all’antenata che porta lo stesso nome: “Skoda e Seat? Il mercato delle citycar non è abbastanza per tre marchi, e solo noi presenteremo una piccola citycar con il marchio principale. Non tutti i marchi saranno presenti in ogni segmenti, ce ne sarà solo uno ed è la Volkswagen. La nuova ID.Lupo potrebbe triplicare i volumi della sua antenata, vogliamo raggiungere una grande fetta di pubblico“.