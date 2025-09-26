F1, Felipe Massa rivendica il suo Mondiale e 100 milioni: come stanno le cose

Lewis Hamilton potrebbe perdere un riconoscimento iridato? Cerchiamo di fare luce nelle trame di un processo che comincerà a breve e coinvolgerà in prima persona l’ex pilota della Scuderia Ferrari, Felipe Massa.

Felipe Massa si sente ancora defraudato di un mondiale F1 che, a sua detta, avrebbe meritato dopo lo scandolo occorso a Singapore. In quel caso protagonista della vicenda non fu la McLaren che con Lewis Hamilton era in corsa per la corona iridata, ma la Renault guidata da Flavio Briatore. Il crash di Nelson Piquet Junior, nell’anno di esordio del circuito cittadino in F1 nel 2008, fece scandalo.

La prima corsa tenutasi sul nuovo Marina Bay Street Circuit fu la 15a tappa del calendario. Un evento storico, dato che fu il primo di una lunga serie in notturna. La pista venne illuminata a giorno da una serie di proiettori che adattavano la loro potenza al layout della pista. Era tutto apparecchiato per il primo trionfo della Ferrari, dopo la pole position di Felipe Massa.

Il brasiliano stava dominando la corsa, ma ci furono due episodi che sconvolsero gli eventi. Prima di tutto il connazionale della Renault seguì gli ordini del muretto e andò a impattare le barriere per favorire l’ingresso della SC e il successo di Fernando Alonso. Poi il ferrarista, in lizza per il titolo, ruppe il suo impianto di carburante durante la sosta per il rifornimento e scese all’ultimo posto. La gara venne conquistata da Fernando Alonso alla guida della Renault. Decisivo fu l’ingresso della Safety Car, propiziato dall’incidente orchestrato dagli uomini della squadra transalpina.

Il ricordo di Felipe Massa

Al termine di un pazzo GP del Brasile, il ferrarista perse il titolo mondiale. Lewis celebrò il suo primo riconoscimento iridato nel circus, dopo la beffa subita da Kimi Raikkonen l’anno precedente. Il caso del crashgate di Singapore si è riaperto dopo le dichiarazioni di Bernie Ecclestone.

“Avevamo abbastanza informazioni all’epoca per indagare sulla questione. Secondo lo statuto, avremmo dovuto annullare la gara di Singapore in quelle condizioni. Ciò significa che non avrebbe avuto alcun impatto sulla classifica del campionato. E Felipe Massa sarebbe diventato campione del mondo, non Lewis Hamilton. Ancora oggi, provo pena per Massa. Mi dispiace per lui. Alla fine, ha vinto la sua gara di casa a San Paolo e ha fatto tutto correttamente, ma è stato ingannato e non ha ottenuto il titolo che meritava, mentre Hamilton ha avuto tutta la fortuna del mondo e ha vinto il suo primo campionato“, dichiarò l’ex boss del circus.

Gli avvocati di Felipe Massa hanno avviato un’azione legale per chiedere giustizia. Se il GP di Singapore fosse stato annullato il brasiliano matematicamente sarebbe campione. L’ex driver della Ferrari sarà accolto tra pochi giorni presso la Corte di Giustizia di Londra. Richiesta? 100 milioni di danni.